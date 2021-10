Wykorzystanie osobistego potencjału – Kenneth Lodi

Nieumiejętność wykorzystania posiadanego talentu to życiowe niepowodzenie. Wykorzystanie go w połowie to częściowe niepowodzenie. Zdobycie umiejętności pełnego wykorzystania talentu to wspaniały sukces przynoszący największe znane człowiekowi zadowolenie i poczucie triumfu.

– Thomas Wolfe

Przemawiając do tysięcy osób, od dyrektorów korporacji do działających na własne konto przedsiębiorców, sportowców i artystów, zidentyfikowałem postawy i praktyki odróżniające ludzi sukcesu od tych, którzy wciąż próbują go osiągnąć. […] opiszę te elementy życiowej skuteczności, sugerując czytelnikom stosowanie ich w życiu jako wskazówek i czynników sprzyjających realizacji osobistych potencjałów.

Autor

Kenneth Lodi jest autorytetem w dziedzinach związanych z optymalizacją talentów, procesów porozumiewania się oraz produktywności. W ciągu minionych dwudziestu lat wystąpił ponad 2500 razy z wykładami w pięciu krajach. Przemawiał w kilkudziesięciu firmach z listy Fortune 100 i jako znawca tematu na antenie Fox i NBC News. Cieszy się niesłabnącą popularnością, ponieważ potrafi rzetelne informacje w sprytny sposób przeplatać zapadającymi w pamięć anegdotami, które inspirują słuchaczy. Jest autorem książek Zasada bambusowego krzewu, Front & Center oraz Wykorzystanie osobistego potencjału.

Potencjał to „coś, co może zaistnieć, lecz jeszcze się nie przejawiło”. Uruchamianie potencjałów polega więc na znajdowaniu w sobie cech „mogących zaistnieć” i ich praktycznej aktualizacji. Zasady wyłożone w tej książce pomogą ci uaktualnić własne potencjały, czyli zmienić to, czym mógłbyś być, w to, czym być pragniesz.

Przypomina to historię człowieka, który na własnej parceli miał potencjalny dostęp do złóż ropy milionowej wartości, nie mając o tym pojęcia. Pewnego dnia zgłosił się do niego geolog-poszukiwacz z informacją, że siedzi na wielkim bogactwie, które może zapewnić mu byt do końca życia.

Eureka! Geolog miał rację i w niedługim czasie obaj zostali milionerami (geolog miał oczywiście prawo do udziału w zyskach w zamian za swoją wiedzę i doradztwo). W rzeczywistości właściciel roponośnej działki od dawna był milionerem, jego fortuna pozostawała jednak niewykorzystana, dopóki ktoś nie uświadomił mu jej istnienia i nie pomógł w jej eksploatacji. Ty też masz w sobie ogromne rezerwy różnego rodzaju bogactw. Pozwól mi być doradcą, który pomoże ci zrobić użytek z twych niewykorzystanych dotąd talentów.