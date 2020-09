Wojowniczy Kościół – Lester Sumrall

O książce „Wojowniczy Kościół”: Ludzie myślą o świecie jak o placu zabaw. Ale wojowniczy chrześcijanie wiedzą coś innego. Ten świat nie jest place gry, to pole bitwy. Nie jesteśmy tu, by walczyć, mówi świat, jesteśmy tutaj, by się bawić. Smutne, że nawet wielu chrześcijan przyjęło tę postawę. Och, nie wyraziliby tego w takich słowach, lecz sposób życia i zachowanie zdradzają ich beztroskie, cielesne „chrześcijaństwo”.

W niebie nie będziemy potrzebować naszej zbroi. Możemy ją zdjąć, gdy przekraczać będziemy jego bramy. Dana będzie korona zwycięzcy i szata sprawiedliwości, przeznaczona dla dzielnych (Księga Objawienia 6:11 oraz 7:9-17). Lecz w międzyczasie obecne są na świecie potężne siły duchowe, a my znaleźliśmy się pośrodku. Moce złe zwarły szyki, by niszczyć pobożnych, lecz przeciw tym demonicznym siłom ustawione są zastępy niebieskie, wspierające wierny lud Boży. To jest wojna. Wymaga bojowości po stronie chrześcijan. Ta książka jest wezwaniem dla tych, którzy nazywają się Imieniem Chrystusa, by założyli zbroję i wystąpili przeciw diabłu

Spis treści książki „Wojowniczy Kościół”:

Wstęp

1. Nie ma letnich żołnierzy 7

2. Charakter żołnierza Chrystusa 21

3. Walka czasów ostatecznych i katastroficzne zniszczenia 25

4. Przyszłość wojowniczego Kościoła 31

5. Postawa wojowniczego chrześcijanina 37

6. Módl się wojowniczo 45

7. Kształć wojowniczy głos 61

8. Dawaj wojowniczo 71

9. Wyruszaj wojowniczo 83

10. Wojowniczo stawiaj opór wrogowi 99

11. Kochaj wojowniczo 107

12. Siedem pozycji przegranej 119

13. Mojżesz – wojowniczy człowiek 129

14. Więcej niż zwycięzcy 141

15. Idąc mocno naprzód i walcząc o Królestwo 147

Dane książki:

Tytuł: Wojowniczy Kościół

Autor: Lester Sumrall

Rok wydania: 2020

Wydawca: Wydawnictwo AF

