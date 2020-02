Demony. Księga odpowiedzi

Istnieją trzy źródła mocy znane ludzkości:

(1) boska moc lub moc, która pochodzi od wszechmocnego Boga;

(2) moc szatana lub moc pochodząca od Lucyfera, upadłego archanioła (Księga Izajasza, rozdział 14);

(3) ludzka moc lub moc człowieka. Ta trzecia moc jest neutralna i może być kierowana i używana przez niebiańskie lub demoniczne wpływy.

Bóg dał człowiekowi władzę i prawo do wyboru własnego stylu życia i życiowych celów. Stworzył człowieka by rządził i panował nad całym stworzeniem. (Księga Rodzaju 1: 26,27)

Diabeł chce zniewolić człowieka. Jezus powiedział, odnośnie poddania się szatańskim wpływom, do kobiety zniewolonej przez demona, aby była uwolniona. (Ewangelia Łukasza 13:16) Chrystus posłał swoich uczniów, aby uwalniali ludzki ród.

Celem tej książki jest ujawnienie faktów o mocach działających w naszym świecie i naszym życiu.

(ze wstępu)

Na przykładach świadectw zebranych w swojej 40 letniej działalności egzorcystycznej w ponad 140 krajach świata, Dr Lester Sumrall wyjaśnia jak możemy prowadzić skuteczną walkę z mocami ciemności, którą zwyciężymy dzięki autorytetowi mocy Bożej. Z książki dowiesz się, że świat duchowy jest realny i wpływa na życie każdego człowieka.

„…Szef policji w Manili, powiedział, że Clarita to przykład przerażonej kobiety, bitej do szaleństwa przez „niewidzialna osobę”. Pokazała im wiele ugryzień na całym ciele, spowodowanych przez niewiadomego sprawce, czego świadkiem było dwadzieścia pięć osób. Clarita wiła się z bólu, krzyczała rycząc, kiedy „niewidzialne demony” ją atakowały.” (fragment audiobooka)

„…większy jest Ten, który jest w was, od tego, który jest w świecie.” – 1 list św. Jana 4:4

Dana książki:

Autor: Lester Sumrall

Wydawca: Wydawnictwo Absolutnie Fantastyczne

Rok wydania 2020