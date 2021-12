Wietnam: Podpalono dom chrześcijańskiej rodziny

10 grudnia mieszkańcy wioski w północnym Wietnamie spalili dom chrześcijańskiej rodziny. Wrogość wobec chrześcijan, którzy głośno przyznawali się do swojej wiary, rosła już od pewnego czasu. Teraz zdani są na pomoc innych.

Zmiana religii jako zdrada, strach przed duchami

Moos* jest mężem i ojcem sześciorga dzieci. W 2018 r. on i jego rodzina jako pierwsi w swojej wiosce nawrócili się na chrześcijaństwo. Był to początek ich wyobcowania ze społeczności wioski; również lokalne władze przyjęły ich decyzję z dezaprobatą, gdyż zmiana religii jest postrzegana jako zdrada własnego plemienia i jego tradycji. Co więcej, panuje powszechna obawa, że może to rozgniewać duchy opiekuńcze wioski.

Początkowo pod adresem rodziny Moosa płynęły groźby słowne ze strony sołtysa i mieszkańców wsi. Ale kiedy Moos zaczął dzielić się Ewangelią ze swoimi sąsiadami w 2020 roku, rozwścieczeni wieśniacy zniszczyli jego pola.

Prywatne nabożeństwa prowadzą do eskalacji. Naczelnik chce powstrzymać…

Pomimo silnej presji otoczenia dziesięć rodzin z wioski uwierzyło w Chrystusa dzięki Moosowi. Zaczęli się spotykać na wspólnych nabożeństwach w jego domu. Naczelnik wioski i inne lokalne władze próbowały powstrzymać Moosa, ale ten odparł: „Będę posłuszny mojemu Bogu, a nie ludziom”. Wściekły naczelnik oznajmił: „Znajdziemy sposób, aby wypędzić twoją rodzinę z wioski! Zniszczymy twoje gospodarstwo i spalimy twój dom!”.

Od tego dnia mieszkańcy wioski trzymali się z dala od rodziny Moosa, nawet jego dzieciom nie wolno było rozmawiać z kolegami w szkole. Ostatecznie doszło do zdarzenia, w którym dom rodziny został podpalony. Ogień rozprzestrzeniał się tak szybko, że nie udało się niczego uratować z płomieni. Zniszczeniu uległy całe zbiory ryżu i kukurydzy, a także wszystkie ubrania i przybory szkolne dzieci.

Rodzina Moosa jest przerażona sytuacją, ale nadal ufają Panu Bogu, że przeprowadzi ich przez te trudne chwile. Z powodu pożaru rodzice i ich sześcioro dzieci są obecnie bezdomni i mieszkają tymczasowo w domu członka kościoła. Inni chrześcijanie pomagają im, dostarczając żywność i odzież. Lokalny partner Open Doors jest również w kontakcie z kościołem w okolicy, aby pomóc Moosowi i jego rodzinie.

Incydent ten jest typowym przykładem tego, jaką formę potrafią przyjąć prześladowania chrześcijan na obszarach wiejskich Wietnamu, gdzie religie etniczne są nadal silne, a współistnienie kształtowane jest przez tradycje z nimi związane.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021r. Wietnam zajmuje 19 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmieniono

Prosimy, módl się za rodzinę Moosa i chrześcijan w Wietnamie!

Módl się za rodzinę, aby była w stanie poradzić sobie z ogromną traumą i zbudować nowe życie.

Módl się szczególnie za dzieci, aby Jezus uzdrowił ich dusze i aby znalazły przyjaciół w swoim środowisku.

Podziękuj Panu Bogu za rodziny, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa; módl się, aby mogły dalej gromadzić się na wspólne nabożeństwa i stawali się silniejsi w wierze.

Módl się za naczelnika wioski i wszystkich jej mieszkańców zaangażowanych w wypędzenie chrześcijan; aby Jezus uwolnił ich od nienawiści i aby poznali Go jako swojego Zbawiciela.

