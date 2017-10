Wiadomości z Izraela (13.10.2017)

INTERPOL PRZYZNAJE „PALESTYNIE“ PEŁNE CZŁONKOSTWO – Interpol głosował za tym by „Palestynie“ przyznać pełne członkostwo; dla Izraela to jest dyplomatyczny policzek w twarz, chociaż wykonał dobrą robotę przez lobbystów. Podczas tajnego głosowania 75 krajów głosowało „za”, 24 były przeciwne, a 34 wstrzymały się od głosu. W ten sposób ¾ wszystkich krajów były „za”. Jest to szczególnie bolesne dla Izraela, gdyż był przeciwny zarówno z powodów technicznych, jak i merytorycznych, ponieważ Autonomia „Palestyńska” (PA) nie spełnia wymogów wstępnych Interpolu, którego członkostwo przypada państwom. Zgodnie z porozumieniem z Oslo między Izraelem i PLO z roku 1993 PA otrzymał ograniczone pozwolenie na administrowanie Judeą i Samarią oraz strefą Gazy. W 2012 roku zgromadzenie ogólne ONZ zmieniło status obserwatora dla PA na „państwo nieczłonkowskie” podobnie jak Watykan. Izrael argumentował, że przyjęcie PLO w poczet członków stworzy niebezpieczeństwo dla izraelskich przedstawicieli wojskowych i dyplomatycznych, z powodu bezpodstawnego wydawania międzynarodowych nakazów aresztowania. Także tajne informacje 192 państw członkowskich które wymieniają między sobą łatwo wpaść mogą w ręce arabskich terrorystów. (Guardian-UK/LA-Times)

W DOROCZNYM MARSZU JEROZOLIMSKIM UDZIAŁ WZIĘŁY TYSIĄCE

– Dziesiątki tysięcy z 80 różnych krajów maszerowało w czwartek 10.10.2017 z okazji 50. rocznicy zjednoczenia Jerozolimy. Burmistrze miasta Nir Barkat wszystkich serdecznie przywitał. Obok siebie maszerowali żołnierze IDF, przedstawiciele służb bezpieczeństwa i ratowniczych, artyści uliczni, tancerze, muzycy i wiele innych grup. „Przybyłam tu, ponieważ kocham Izrael” – powiedziała Jenny z USA. „To moja 20 podróż tutaj. Chętnie podejmujemy różne działania na rzecz Izraela. Jestem chrześcijanką i czuję związek z Izraelem” – powiedziała Marissa z Katalonii. „Nie wiem jak to wytłumaczyć ale naprawdę czują się związana z Izraelem. Tak czują wszyscy chrześcijanie.” Marsz Jerozolimski jest tradycją, która powtarza się od 60 lat. Oczarowuje mnie znowu, ale w tym roku jeszcze bardziej, ponieważ obchodzimy 50 rocznicę zjednoczenia Jerozolimy” – oświadczył burmistrz Barkat. (Ynet) „Liczne ludy i narody potężne nadciągną, aby szukać w Jerozolimie Pana Zastępów i aby ułagodzić gniew Pana.“ – Zachariasz 8,22

W marszu wzięło udział także 200 uczestników konferencji z okazji Święta Namiotów organizowanej przez Wizję dla Izraela.

IZRAELSKI SZPITAL OTRZYMAŁ ŚRODKI BY POMAGAĆ DZIECIOM Z USZKODZENIEM SŁUCHU

– Izraelski przyjaciel ludzi ofiarował szpitalowi na północy Izraela sześciocyfrową sumę by zapłacić za leczenie syryjskich dzieci, kóre straciły lub mają uszkodzony słuch w wojnie domowej trwającej w ich kraju. Darowizna Morrisa Kahna na rzecz Centrum Medcznego Safed jest częścią globalnej inicjatywy fundacji Genesis pomocy dla uchodźców; ma ona zachęcić innych żydowskich darczyńców i fundatorów do naśladownictwa. Według fundacji Genesis centrum Ziv ma szerokie doświadczenie w leczeniu rannych syryjskich dzieci. Według szpitala jedna trzecia wszystkich dzieci z terenów objętych wojną posiada uszkodzenia słuchu. Dzieci są badane, leczone i rehabilitowane. „W ostatnich czterech latach pomogliśmy ponad 1.000 dzieci we wszystkich grupach wiekowych”. Kahn urodził się w Afryce południowej; w 1956 roku przeniósł się do Izraela. Jest założycielem Coral World podwodnego obserwatorium w Ejlacie i organizacji pożytku publicznego o nazwie Zalul, która troszczy się o czystość wód w Izraelu. (Arutz-7) Oficjalnie Izrael nadal znajduje się w stanie wojny z Syrią. Mimo wszystko Izrael pomaga ofiarom wojny domowej. Przedstawiciele Syrii przywożą ludzi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Izrael udziela jej bezpłatnie. Jeden z przedstawicieli Izraela wyjaśnia: „Dla nas są to pacjenci, którzy natychmiast muszą otrzymać pomoc bo inaczej umrą. Przy czym jest wszystko jedno czy są to wrodzy żołnierze czy cywile.” „Jak to się dzieje, że Izrael pomaga tak chętnie swoich strasznym wrogom? Izraelczyk odpowiada: „To nasza tradycja i odpowiada biblijnemu systemowi wartości”.

PREZYDENT MEKSYKU DZIĘKUJE ŻYDOWSKIEMU PAŃSTWU ZA SZYBKĄ POMOC PO TRZĘSIENIU ZIEMI

– Meksykański prezydent Enrique Peña Nieto podziękował we wtorek 10.10.2017 premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu podczas telekonferencji za wysłanie izraelskich służb poszukiwawczych i ratunkowych po straszliwym trzęsieniu ziemi. Nieto szczególnie gorąco dziękował za szybkość z jaką żydowskie państwo się zmobilizowało do pomocy po trzęsieniu o sile 7,1 stopni w skali Richtera. 19.09.2017 zginęło wtedy ponad 300 osób. 71 żołnierzy izraelskich sił obrony byli pierwszymi na miejscu; dotarli na miejsce zaledwie dwa dni po tragedii. Koncentrowali się na znalezieniu przysypanych i uwolnieniu ich oraz sprawdzeniu budynków publicznych co do stopnia ich uszkodzenia i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania. Kiedy Netanjahu 28.09.2017 witał powracających żołnierzy powiedział: „Jesteście długim ramieniem Izraela, ranieniem humanitarnym, które sięga tysiące kilometrów. Pokazaliście prawdziwą twarz Izraela”. (Jerusalem Post)

ANKIRTA: ARABOWIE WOLA MISZKAC W IZRAELU

– Coraz trudniej mówić „apartheid“ w Izraelu, ponieważ większość Arabów mówi, że woli żyć w państwie żydowskim. Kolejny raz ankieta dała taki sam wynik. Przeprowadzona ona została przez centrum współpracy żydowsko-arabskiej na Uniwersytecie w Tel Avivie. Arabowie mieli opowiedzieć jak cenią sobie mieszkanie w Izraelu na własnym przykładzie. Dobre 60% Arabów ceni sobie miejsce gdzie mieszka, tylko 37% nie ceni. Arabscy muzułmanie odpowiadają pozytywnie w 49%, natomiast arabscy chrześcijanie cenią mieszkanie w Izraelu w 61%. Niemal wszyscy Druzowie (94%) odpowiadają, że widzą państwo Izrael w dobrym świetle. Duża większość Arabów 63% uważa, że życie w Izraelu ma większość pozytywów. (Israel Today) Arabscy izraelici msją takie same prawa w żydowskim państwie. W deklaracji niepodległości w 1948 roku ludność arabska była wezwana do podjęcia roli pełnoprawnych obywateli poprzez swoich przedstawicieli w tymczasowych i trwałych instytucjach i do budowania wspólnego państwa. Ponadto Izrael jest jednym z niewielu państw na Bliskim Wschodzie gdzie kobiety mają takie same prawa i posiadają równy dostęp do praw osobistych; mają np. czynne i bierne prawo wyborcze i mogą kandydować do instytucji narodowych i lokalnych.

NIEMIECKI WYWIAD: IRAN 32 RAZY PRÓBOWAŁ KUPOWAĆ TECHNOLOGIE NUKLEARNE

– Iran próbował nielegalnie kupić technologie nuklearne, które mogą być stosowane w rakietowej technologii militarnej. Pozwala to na pytanie, czy stanowi to naruszenie postanowień porozumienia z 2015 roku, zawartego przez światowe mocarstwa z Iranem. Według danych wywiadu niemieckiego Iran próbował 32 razy kupić w Nadrenii Północnej Westfalii technologie, które „definitywnie użyte mogą być do irańskiego programu atomowego”. (Fox)

