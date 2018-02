Wiadomości z Izraela (02.02.2018)

„NIE MOŻEMY POZWOLIĆ NA ZAPRZECZANIE HOLOKAUSTOWI.“ – Ostatnio premier Benjamin Netanjahu potępił nowe ustawy w Polsce, według których zabronione jest wspominać o przestępstwach „narodu polskiego” podczas Holokaustu. Wezwał izraelskich ambasadorów w Warszawie by spotkali się z polskim premierem, by mogli przedyskutować wątpliwy przepis. „Przepis ten nie ma żadnych podstaw. Jestem stanowczo mu przeciwny. Nie można historii pisać na nowo i jest zabronione zaprzeczać Holokaustowi. Wydałem rozporządzenie izraelskiej ambasadzie w Polsce by spotkali się z premierem i poinformowali go, że stanowczo sprzeciwiam się takiemu prawodawstwu.” – stwierdził Netanjahu.

Również prezydent Reuven Rivlin wypowiedział się krytycznie: „Pod międzynarodowym pomnikiem Holokaustu jest ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem, byśmy wypełnili nasz obowiązek i pamiętali naszych pomordowanych braci i siostry. W ostatnim tygodniu polski parlament uchwalił kontrowersyjną ustawę, która zakazuje powiedzieć o tym, że „naród polski” miał udział w zbrodniach podczas Holokaustu. Poza tym obecnie jest zakazane prawnie użycie określenia „polski obóz śmierci” na określenie obozu koncentracyjnego, w którym zabijani byli Żydzi i inne mniejszości narodowe podczas II Wojny Światowej w zajętej wówczas przez nazistów Polsce. Każdy kto wykroczy przeciw tym przepisom może liczyć się z karą grzywny lub karą więzienia do lat trzech. (Haaretz)

AMERYKAŃSKI WYSŁANNIK DO GŁĘBI WZBURZONY TERROREM HAMASU

Wysłannik USA Jason Greenblatt był w niedzielę 28.1.2018 w towarzystwie generała Joaba Mordochaia z Izraelskich Sił Obrony (IDF) na wizycie wzdłuż granicy z Gazą. Greenblat widział także tunel terrorystów z Gazy gdzie rządzi Hamas, który sięgał aż pod terytorium Izraela. Był dokładnie i wszechstronnie poinformowany o sytuacji bezpieczeństwa, a zwłaszcza o zagrożeniach ze strony Gazy. Krótko po tej wizycie Greenblatt wypowiedział sią o Hamasie na Tweeterze: „Ta grupa terrorystyczna traci pieniądze na budowę tuneli i na rakiety przeciw Izraelowi zamiast pomóc ludziom w Gazie i zapewnić prąd, wodę i podkręcać gospodarkę. Hamas uprawia propagandę nienawiści i ciągle podkręca sytuację i wspomaga terror. Takie postępowanie Hamasu pokazuje jak wykorzystuje ludzi w Gazie i jakie Hamas stanowi zagrożenie w regionie. Hamas [po polsku „gwat”], palestyński Dżihad [święta wojna] i inne grupy ekstremistyczne budują swoją siłę kosztem ludności cywilnej i są zagrożeniem dla ludności w Gazie, Izraelu i w Egipcie”. (Arutz 7)

NETANJAHU LECI NA ROZMOWY DO ROSJI

W poniedziałek 29.01.2018 premier Netanjhu leci do Moskwy na rozmowy z prezydentem Putinem. Tematem rozmów będą izraelskie wątpliwości co do rozbudowy obecności militarnej Iranu w Syrii. Netanjahu oświadczył, że będzie rozmawiał z Putinem o nieustannych wysiłkach Iranu w Syrii; Izrael jest stanowczo temu przeciwny i będzie działał. Netnajhu oświadczył, że z Putinem spotyka się regularnie by koordynować aktywność Izraela i Rosji w Syrii. W roku 2015 Putin wkroczył do konfliktu zbrojnego na polecenie prezydenta Syrii Baschar al-Assada. Irańskie ugrupowania. jak Hisb-Allah i inne szyickie milicje także popierają Assada. * Izrael obawia się, że Iran mógłby na stałe w Syrii zainstalować swój garnizon, przez co niebezpieczeństwo dla Izraela jeszcze wzrośnie, a dodatkowo także zagrożenie ze strony Hisb-Allahu rezydującego w Libanie. Liban stał sią bazą i magazynem broni, a ostatnia wojna miała miejsce w 2006 roku. Netanjahu powiedział, że chce z Putinem rozmawiać o tym, że Iran jeszcze się wzmocni i zainstaluje precyzyjnie trafiające rakiety, które sięgać mogą Izraela; tego Izrael tolerować nie będzie mógł. (Arutz 7)

ASSAD: „JEŻELI PAN JESZCZE RAZ ZAATAKUJE DAM ROZKAZ OSTRZELAĆ BEN GURIONA“

Syryjski prezydent Baschar al-Assad pozwolił sobie na przekazanie zagrożenia dla Izraela poprzez rosyjskiego satrapę Wladimira Putina. Jeżeli Izrael jeszcze raz zaatakuje jego kraj, Syria ostrzela rakietami Scud lotnisko Ben-Guriona. „Godność Syrii stoi ponad wszystko” – powiedział Assad do Putina. Ten odpowiedział, że przekaże tę wiadomość Izraelowi. Media syryjskiej opozycji donosiły, że Izrael podczas ostatniego ataku na cel wziął magazyny rakiet dalekiego zasięgu. Syryjskie Centrum Praw Człowieka oświadczyło, że magazyny te należące do terrorystycznego Hisb-Allahu i syryjskiej armii podczas nalotu zostały uszkodzone. Doszło do pożarów i uszkodzeń budynków. Rannych nie było. (Arutz 7) Syria jest jednym z najgorszych wrogów Izraela a Iran jest jej najsilniejszym sojusznikiem.

Tak jak wspiera terror Iran i Syria nie robi nikt na świecie. Wspierają oni grupy terrorystyczne Hisb-Allahu i Hamasu, które wycelowały tysiące rakiet na centra zamieszkałe i metropolie żydowskiego państwa. W przeciwieństwie do tego Izrael ciągle pokazuje swoje współczucie dla poszkodowanych cywili w Syrii i pomaga im mimo zagrożeń i ciągłych niepokojów na syryjskiej granicy. Proszę módlcie się nadal intensywnie o bezpieczeństwo dla Izraela na jego północnej granicy, dla jego mieszkańców i żołnierzy.

HALEY: JUŻ CZAS NA NOWE PRZYWÓDZTWO PALESTYŃSKIE

Amerykańska ambasador w ONZ Nikki Haley powiedziała w czwartek 25.01.2018, że Arabowie tzw. palestyńscy powinni szukać nowych przywódców, jeżeli chcą traktatu pokojowe dla siebie i Izraela i lepszej przyszłości. USA chce pomagać nadal Izraelowi i Arabom w zawarciu układu pokojowego. „Nie będziemy nakłaniać dotychczasowego przywództwa palestyńskiego, bo nie posiadają niczego, co potrzebne jest do zawarcia pokoju.” – stwierdziła ambasador. W porównaniu Haley przewodniczącego tzw. autonomii palestyńskiej (PA) Mahmuda Abbasa z innymi arabskimi politykami wypada blado; politycy ci w ostatnich dziesięciu latach wykonali odważne ruchy by zawrzeć z Izraelem umowy pokojowe.

O Abbassie powiedziała: „Odrzucił możliwość tego, że Amerykanie chcą odgrywać rolę w procesie pokojowym. Obraził amerykańskiego prezydenta. Na dodatek wezwał do odrzucenia uznania Izraela: Zagrał starą fikcyjną, startą kartą historii i cofnął się do 17 stulecia by określić Izraela jako kolonistę którego wymyśliły europejskie mocarstwa.” Wspomniała Sadata , który pojechał w 1977 roku do Jerozolimy by przemawiać w Knesecie. „Sadat nie poszedł na kolanach do Jerozolimy. Rozmawiał bez ogródek o trudnych przypadkach we wzajemnych stosunkach i oczekiwaniach od Izraela. Powiedział też słowa, które znaczyć będą później historię, a których oczekiwał cały świat. Izraelskim politykom tak powiedział: „Chcecie żyć z nami na tym kawałku ziemi w pokoju. Z całą powagą mówię Wam, witamy Was wśród nas oferując ochronę i bezpieczeństwo.” (Worthy News) Módlcie sią proszę o przywództwo autonomii palestyńskiej zwłaszcza o ludzi z wizją pokoju i współpracy z Izraelem.

IZRAEL W TRAKCIE WIELKIEGO KRYZYSU WODNEGO

Mimo niedawnych opadów znów Izrael przesunął się w nowy trwający już dziesięciolecia kryzys zaopatrzenia w wodę. W obliczu rosnących wskaźników trwałego kryzysu państwowe przedsiębiorstwo Mekorot i Urząd Ds. Wody wypracowały długofalowy plan, by zapewnić zaopatrzenie w wody gospodarstwom domowym i farmom rolników. Jego koszty wyniosą do roku 2050 1,7 miliarda Euro. Nawet jeśli w tym roku 2018 dobrze by padało i nie doszło do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej stan przedzawałowy będzie trwał jeszcze jakiś czas. To wszystko jedno czy w tym roku ogłosimy stan klęski, czy nie. Rząd musi strategicznie przygotować się na najgorsze i zdecydować ile wody będziemy potrzebować w najbliższych pięciu latach i skąd ją weźmiemy” – czytamy w komunikacie. „W następnymi roku dojść może do tego, że w niektórych miejscach wody już nie będzie przy odkręceniu kurka, zwłaszcza w zachodniej Galilei” – stwierdził przedstawiciel Mekorot. Program ratunkowy na najbliższe 18 miesięcy to program średnioterminowy: wiercenie by dojść do pokładów wodonośnych, nowe zakłady odsalania wody, doprowadzenie wody do jeziora Genezaret i ogólnie oszczędzanie wody. (Haaretz)

IZRAEL MA ZAPENIC DOPŁYW PRĄDU DO KANALIZACJI I ZAKŁADU ODSALANIA WODY

Izraelski Urząd ds. Wody podpisał w zeszłym tygodniu porozumienie z elektrownią w Gazie, który zapewni zaopatrzenie w prąd do zakładu odsalania wody w północnej Gazie. Projekt wart jest 60 milionów euro i finansowany będzie przez Bank Światowy i różne firmy prywatne. Projekt przyniesie ulgę dla 300.000 mieszkańców Gazy, Dodatkowo Izrael dostanie prąd do instalacji odsalania w Khan Yunis, która finansowana będzie przez EU. Alon Schoster, Szaef Rady regionalnej w Schaar HaNegev powiedział, że odsunięcie kryzysu humanitarnego w Gazie jest „definitywnie w interesie Izraela, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dyplomację i moralność.” (Ynet) Przywódcy Hamasu w Gazie mogliby sami sobie wybudować zakłady odsalania wody , gdyby nie przeznaczali pieniędzy na budowę tuneli dla terrorystów. Izrael natomiast zawsze okazuje miłosierdzie swoim wrogom. – Mateusz 5,7

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2018 Vision for Israel