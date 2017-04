Wiadomości z Izraela (31.03.2017)

HISB-ALLAH PLANUJE MASOWE MORDY – ŚWIAT WZRUSZA RAMIONAMI – Liban ogłosił Hisb-Allah częścią swojej oficjalnej armii, chociaż Hisb-Allah jest gotową na przemoc grupą terrorystyczną, dla niepoznaki nazywającą się partią szyicką czy milicją. Jej wyrzutnie rakiet rozmieszczone są w wioskach i w miastach. W ten sposób grupa ta bierze pod uwagę ofiary cywilne w przypadku wojny. Czy ONZ wypowiedział się w tej sprawie w jakikolwiek sposób? * Przywódca Hisb-Allahu Hassan Nasrallah, ostrzegł niedawno Izrael, że jego popierana przez Iran bojówka może wybrać cele w Izraelu powodujące niewyobrażalne straty ludności cywilnej. Przykładem może być ogromny tank amoniaku w porcie w Hajfie albo reaktor atomowy w Dimonie. * Dopiero w lutym 2017 podano, że Iran zaopatrzył Hisb-Allah w ogromne ilości najnowocześniejszego uzbrojenia poczynając od początku wojny domowej w Syrii. I to mimo, że okazjonalnie Izrael bombardował transporty z bronią.

W przyszłym konflikcie His-Allah będzie mógł wystrzeliwać dziennie 1.500 rakiet w cele w Izraelu. Gdyby ziścił się taki scenariusz Izrael będzie zmuszony bronić swojej ludności za wszelką cenę. Nowoczesne uzbrojenie Hisb-Allhu rozmieszczone jest w ponad 10.000 miejsc w otoczeniu 200 centrów mieszkaniowych. Armia Izraela oficjalnie ostrzegała, że Hisb-Allah dokona w ten sposób zbrodni wojennych, co stanowi poważne zagrożenie dla obu stron. Ostrzeżenia te jednak nie znalazły szerszego rezonansu a niw mediach, ani w ONZ i nie miały żadnego praktycznego znaczenia. * Sama obecność Hisb-Allahu w Libanie jest jawnym pogwałceniem Rezolucji nr 1701 Rady bezpieczeństwa ONZ w roku 2006. Ta wymaga strefy zdemilitaryzowanej, oprócz armii Libańskiej i jednostek UNIFIL, międzynarodowych instytucji do przestrzegania postanowień dla Libanu. Według rezolucji także Hisb-Allah ma być rozbrojony, a jednak ta grupa terrorystyczna posiada jeszcze więcej broni niż przed rezolucją. Hisb-Allah posiada np. około 140.000 rakiet z naprowadzaniem na cel i według doniesień posiada zdolność produkowania nowoczesnych broni.

Fabryki te umieszczone są pod ziemią i są trudne do ziszczenia. „Izrael musi, zanim coś złego się stanie, ciągle na nowo podkreślać, że magazyny broni i amunicji rozmieszczone po wioskach, stanowią legalne cele nalotów” – wyjaśnił Joram Schweitzer, upoważniony naukowiec w Narodowym Instytucie Studiów nad bezpieczeństwem. Nawet jednak celowa kampania pokazująca przygotowania Hisb-Allahu nic by nie zmieniła, twierdzi Ejal Zisser naukowiec Centrum Moshe Dajana dla studiów Bliskowschodnich i Afryki. Hisb-Allah wykorzystuje sytuację, że społeczność międzynarodowa jest zbyt zajęta i zbyt słaba by podjęć kroki przeciwdziałania. Dalej mówił: „Ani rozmowy, ani raporty niczemu nie pomagają. Proszę zobaczyć co się stało w Syrii”. (Arutz-7) Proszę módlcie się aby Izrael przygotował się efektywnie i strategicznie oraz by znalazł niezawodnych partnerów by popieranemu przez Iran Hisb-Allahowi odebrać „wiatr z żagli” wzdłuż północnej granicy Izraela.

FATAH: REKRUTUJE DZIESIĄTKI TYSIĘCY DO WALKI Z IZRAELEM

W artykule w codziennej gazecie arabskiej Al Quds [arabska nazwa Jerozolimy] w opublikowanym w Autonomii tzw. palestyńskiej, Abbas Zaki oficjalny przedstawiciel Fatahu jednej z organizacji terrorystycznej zażądał rekrutacji dziesiątek tysięcy aktywistów Fatahu, którzy mają walczyć z Izraelem. Przewodniczący PA Mahmud Abbas jest także członkiem Fatahu. Dla przypomnienia Fatah jest akronimem nazwy „Ruch narodowego wyzwolenia „Palestyny”. * Zaki powiedział, że kiedy Fatah zbierze swoich rekrutów i rozpocznie nowe powstanie (tzn. Intifadę) przeciw Izraelowi, także inne organizacje terrorystyczne postąpią podobnie, a Fatah przejmie rolę wiodącą z roku 1967, kiedy „narodową nadzieję Arabów” przejęła „rewolucyjnymi działaniami”. W jednym z artykułów Zaki pisał: „Miecz jest w gotowości, a broń jest ważniejsza niż gałązka oliwna”.

Wezwał przedstawicieli Arabów do dalszego szkodzenia Izraelowi na arenie międzynarodowej. Musimy robić coś konkretnego, by przyciągnąć dziesiątki tysięcy naszych aktywistów przeciw osadnikom i państwu okupacyjnemu. Ilość aktywistów szybko się podwoi, kiedy dojdą członkowie organizacji islamistycznych oraz zwykli mieszkańcy. Powodem jest to co nas łączy: walka przeciw Izraelowi, a nie dialog z Izraelem, który i tak już stracił znaczenie.” Zaki żąda od aktywistów Fatahu by blokowali drogi i ulice w Judei i Samarii, by wyprzeć armię izraelską z obszaru PA. * Na marginesie: Żydzi nie mogą żyć w arabskich wioskach i straciliby życie gdyby tak próbowali. Arabowie natomiast nie mają problemów by mieszkać w żydowskich osiedlach oraz podpalać żydowskie mienie i mordować mieszkańców. (INN)

IZRAELCZYCY ZA GRANICĄ SĄ OSTRZEGANI O ZAGROŻENIU ZE STRONY ISIS PODCZAS PASCHY

Przed początkiem Paschy i letnimi podróżami Izrael wydał ostrzeżenie i zalecenia dla Izraelczyków. Odradza się np. podróże na egipski Synaj. Szef urzędu zwalczania terroru, Eitan Ben David, wyjaśnił 27.03.2017, że zagrożenie wzrosło i obecnie jest na najwyższym poziomie. Ataki na armię egipską i chrześcijan koptyjskich, rakiety ISIS z celami w Ejlacie i nagrania wideo pokazujące jak bardzo zmotywowani są terroryści i jak bardzo chcą atakować Izraela, sł tego dowodem, stwierdził Ben David. Wraz z podwyższeniem do jednego, najwyższego stopnia zagrożenia, również inne kraje podwyższyły swoje alarmy. Na przykład Turcji przyznano stopień 2, choć przejazd przez lotnisko nie stanowi zagrożenia. W Jordanii i Egipcie podwyższono stopnie alarmu do 3. Przy stopniu 2 istnieje „bardzo konkretne zagrożenie” przy czym nie należy podejmowań podróży i udać się niezwłocznie do domu. Przy stopniu 3 istnieje ogólne zagrożenie, przy czym nie należy podejmować podróży w określonych lokalizacjach. Ben Davis stwierdził, że nie pomija się zagrożenia ze strony Iranu i popieranych przez niego grup jak Hisb-Allah w ogólności jednak chodzi o zagrożenie ze strony ISIS i popieranych przez niego ugrupowań. (Jerusalem Post)

TONY BLAIR: „GDYBY IRAŃSKI REŻYM MIAŁ DOBRE ZAMIARY MÓGŁBY ROZWIĄZAĆ WSZYSTKIE PROBLEMY NA BLISKIM WSCHODZIE.“

„Gdyby w Iranie był reżym o dobrych zamiarach, mógłby rozwiązać wszystkie bliskowschodnie problemy“ – stwierdził były premier Wielkiej Brytanii tony Blair 26 marca na konferencji stosunków amerykańsko-izraelskich w Waszyngtonie, DC. Iran wmieszany jest w różne konflikty na Bliskim Wschodzie, finansuje terrorystyczny Hamas w Gazie oraz rebeliantów Houti w Jemenie i kontroluje terrorystyczny Hisb-Allah w Libanie. Kraj ten jest bardzo ważnym sojusznikiem Assada i wpiera ten reżym w wojnie domowej. Kluczem do rozwiązania konfliktów Arabów z Żydami jest uznanie prawa do istnienia Izraela. Izrael musi ściśle współpracować z państwami arabskimi, stwierdził były wysłannik na Bliski Wschód. (Algemeiner)

PA PROTESTUJE PRZECIW ZMIANOM W PODRĘCZNIKACH

Taeh al-Bas, przewodniczący organizacji pomocowej ONZ dla „uchodźców palestyńskich“ na Bliskim Wschodzie (UNRWA) w wywiadzie z 18.03.2017, podał że komitet kształcenia w UNRWA chce zmienić podręczniki. Al-Bas potwierdził, że zmiany mają nastąpić w podręcznikach w miastach „palestyńskich”, które Izrael odzyskał w 1948 roku: chodzi o mapy geograficzne, podręczniki do historii i „kultury narodowej”. Ostrzegł także, że zmiany są „bardzo niebezpieczne”. Według Al-Basa zmiany mają dowodzić neutralności UNRWA, która przekazuje materiał lekcyjny obiektywnie. Zarzucił tej organizacji, że pozwala sobie dyktować warunki przez USA i przekazywać co się dzieje w rzeczywistym świecie. Al-Bas wezwał PA do włączenia się. Wysłał także list do PA, by natychmiast zdystansowała się do zmian w podręcznikach. * Centrum Badań Bliskowschodnich pod szefostwem Davida Badina obserwuje aktywność UNRWA od 20 lat i podał do wiadomości publicznej, że dzieciom arabskim robi się pranie mózgu, zabrania im się kiedykolwiek uznania Izraela i takiego wychowania, by chciały „wrócić” do „Palestyny” i by walczyły z Izraelem.

Dzieci szkolne w Gazie są uczone nienawidzić Izraela oraz infiltrowania miasteczek izraelskich by zabijać ich mieszkańców. Niedawno do jednego z biur UNRWA został powołany terrorysta z Hamasu. Amerykański rząd sprawdza obecnie jak daleko UNRWA włączyła się w terrorystyczne procedery. (Arutz 7) Proszę módlcie się by PA została dotkliwie ukarana za werbowania do terroru i zachęcania swojej młodzieży do nienawiści wobec Izraela, a swoich zamachowców wychwala jako superbohaterów. Kierownictwo polityczne PA było wielokrotnie ostrzegane przed zatrzymaniem pomocy finansowej Wielkiej Brytanii i USA jeśli nie zmieni swojej polityki w tym względzie. Dotąd nikt w PA tego nie przestrzega.

WIZJA DLA IZRAELA POTRZEBUJE PILNIE WASZEJ POMOCY – Ofiary terroru w Izraelu muszą często miesiącami przechodzić rehabilitację w specjalnych klinikach, tracą pracę, cierpią na traumatyczne przeżycia. To też wpływa na ich rodziny. Poza służbą dla biednych, dzieci, seniorów i resztek tych którzy przeżyli Holokaust, Wizja dla Izraela pomaga też ofiarom terroru i ich rodzinom. „W ogóle postępujcie z ludźmi tak, jak chcielibyście, żeby ludzie postępowali z wami.” – Łukasz 6,31

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy=

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

