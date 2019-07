Wazuś – Grzegorz Przeliorz

Imma jest cenionym artystą, do którego chętnie ściągają okoliczni mieszkańcy, by zaopatrzyć się w piękne naczynia i zastawy obiadowe oraz kawowe. Pewnego dnia tworzy niewielki, różniący się od innych wazon.

Wazuś marzy, by – podobnie jak inne dzieła Immy – wzbudzić zachwyt któregoś z klientów i tym samym znaleźć swego nabywcę. Jednak zamiast tego spotyka się tylko z odrzuceniem, samotnością i gorzkim rozczarowaniem, co sprawia, że powstają na nim kolejne pęknięcia i dziury. Kiedy jest przekonany, że nie nadaje się już do niczego, niespodziewanie okazuje się, że właśnie dzięki tym wszystkim trudnym doświadczeniom teraz może służyć innym – w sposób, o jakim nawet nie śnił.

Przez każde nasze pęknięcie, ból i zranienie, może przeświecać światło Stwórcy, który wszystko, co złe i trudne, potrafi zamienić w dobro.

Dane książki:

Autor: Grzegorz Przeliorz

Wydawca: Wydawnictwo Szaron