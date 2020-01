Uzbekistan: Presja, żądania łapówki, przeszkody w rejestracji wspólnot wyznaniowych

Niewielka liczba społeczności religijnych w Uzbekistanie została zarejestrowana pod koniec 2019 r. Jednak wiele innych napotyka na poważne przeszkody w próbach uzyskania rejestracji, dzięki której mogłyby legalnie funkcjonować.

Problemy, takie jak żądanie łapówki, wymóg pozwolenia na użytkowanie ziemi i bezpośrednie odrzucenie podania, dotykają nie tylko chrześcijan, ale też członków innych społeczności religijnych. Niektóre wspólnoty wyznaniowe zdecydowały nie ubiegać się o rejestrację w przekonaniu, że i tak jej nie otrzymają.

W przypadku Taszkienckiego Kościoła Protestanckiego podanie o rejestrację zostało odrzucone, ponieważ władze uznały, że kościół nie posiada ważnego legalnego adresu. Żaden inny kościół nie będzie mógł mu pomóc, ponieważ pod jednym adresem może spotykać się tylko jedna organizacja religijna. Bez rejestracji wierni muszą powiadamiać miejscowe władze o wszelkich zaplanowanych spotkaniach, w tym o zebraniach w domach członków kościoła.

Zbór Unii Baptystycznej w Gulistanie złożył podanie o rejestrację pod koniec września. Później został poinformowany, że wymagany jest certyfikat z rejestru nieruchomości, ale do dzisiaj nie udało się tego certyfikatu uzyskać. Zbór został też poinformowany, że potrzebny jest list polecający od przewodniczącego jakiegoś lokalnego komitetu. Jednak przewodniczący wciąż stawia kolejne żądania. Domaga się m.in. złożenia listy nazwisk wszystkich członków kościoła wraz z ich paszportami.

Módlmy się, by Bóg potężnie zainterweniował w sercach i umysłach liderów uzbeckich władz, by uświadomili sobie potrzebę szanowania praw wszystkich obywateli. Prośmy Boga o usunięcie każdej przeszkody, by wszystkie kościoły mogły kontynuować działalność w swoich społecznościach.

Źródło: Forum 18

za Głos Prześladowanych Chrześcijan