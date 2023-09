Uwięziona szamanka znalazła nowe życie w Chrystusie

Confiance urodziła się w rodzinie szamanów. Jej babcia była wiejską szamanką. Kiedy Confiance skończyła 13 lat, została wysłana do babci w celu szkolenia i służby.

Przed śmiercią babcia Confiance przekazała jej swoje moce i dała tradycyjny strój szamański. Ubrania te symbolizowały jej autorytet szamański. Confiance była zaszczycona odziedziczeniem tego stanowiska, a następnie za pieniądze składała ofiary i przeprowadzała okultystyczne rytuały. Znana też była lokalnie z kradzieży motocykli. Bała się także swoich nadprzyrodzonych mocy.

Confiance był czterokrotnie więziona za kradzieże i bójki. Przyjaciele powiedzieli jej wówczas, że nie ma dla niej nadziei. Usłyszała od nich: „Bóg cię nie kocha i nigdy ci nie wybaczy”. Podczas trzeciego pobytu w więzieniu Confiance przez trzy dni leżała w łóżku z nadciśnieniem. Serce biło jej mocno i z trudem oddychała. Nie mogła nic jeść ani pić, ponieważ bardzo bolał ją brzuch. Nie udzielono jej żadnej pomocy medycznej.

Kiedy Jenya przybyła, pozostali więźniowie opowiedzieli jej o umierającej kobiecie, która potrzebowała pilnej modlitwy. Jenya widziała, że ​​Confiance jest w stanie krytycznym.

Jenya modliła się o jej uzdrowienie i powiedziała: „Bóg cię kocha i przebaczy ci twoje grzechy”.

„Nie, nie mnie” – odpowiedziała Confiance.

Jenya opowiedziała jej historię złodzieja na krzyżu. „Jeśli Jezus przebaczył temu człowiekowi, może przebaczyć także tobie… Czy chcesz, aby Bóg przebaczył ci twoje grzechy?”

– Tak – powiedziała.

Modlili się razem, Confiance została oczyszczona z grzechów, przyjęła Pana, a jej imię zostało wpisane do Księgi Życia Baranka!

Kiedy w następnym tygodniu Jenya odwiedziła więzienie, Confiance promieniała radością i powiedziała: „Spójrz na mnie! Jestem uzdrowiona!”. Władze dostrzegły tę radykalną zmianę w jej zachowaniu i wypuściły ją wcześniej.

Niemniej jednak Confiance nie została ochrzczona ani nie była uczniem. Nie chodziła do kościoła, nie miała żadnych chrześcijańskich przyjaciół ani nauczycieli. Kiedy została zwolniona, sprzedała Biblię, którą dała jej Jenya, za paczkę papierosów i wróciła do swoich starych nawyków.

Raz pokłóciła się z nastoletnim chłopcem i złamała mu rękę. Rodzina chłopca była wściekła, postawiła zarzuty i odmówiła wybaczenia. Ścigana była przez ofiary różnych dokonanych przestępstw. Confiance skoczyła ze ściany i złamała nogę. Została złapana i po raz czwarty wróciła do więzienia. W tym czasie Jeny zaczęła nauczać, korzystając z pięcioczęściowej serii filmów Chodząc z Jezusem z The JESUS ​​Film Project.

Kiedy Jenya nauczała, Confiance zadawała pytania dotyczące zastosowania każdej z lekcji a jej życie, nadal radykalnie się zmieniało. Po drugiej lekcji z cyklu filmów o odnowieniu Confiance zadzwoniła do ojca chłopca, któremu złamała rękę, prosząc o przebaczenie. Kiedy przyszedł do więzienia dla kobiet, powiedziała mu, że została chrześcijanką i naprawdę żałuje tego, co zrobiła. Confiance przeprosiła, że ​​nie ma pieniędzy na odszkodowanie. Ojciec chłopca był tak poruszony jej zmianą, że nie tylko jej przebaczył, ale dał jej trochę pieniędzy na jedzenie, ponieważ w więzieniu nie było jedzenia.

Po ostatniej lekcji o czarach z serii Chodząc z Jezusem Confiance wróciła do swojej celi, wzięła strój szamański, który podarowała jej babcia, spaliła go i zerwała więzi z okultyzmem.

Jenya nauczała w więzieniu dla kobiet o chrzcie w wodzie i chrzcie w Duchu Świętym. Confiance była jedną z 20 kobiet, które tego dnia zostały ochrzczone w wodzie. Podczas tego chrztu została nagle ochrzczona w Duchu Świętym i od razu zaczęła mówić językami. To właśnie wtedy jej przemiana zaczęła nabierać tempa i przynosić owoce.

Ludzie, którzy znali Confiance, zanim została uratowana, zauważyli ogromną zmianę, jaka zaszła w niej. Pewna kobieta zobaczyła ją na rynku i powiedziała: „Ładne sandały! Gdzie je ukradłaś?”

„Już nie kradnę” – odpowiedziała. „Pracuję dla Boga, a On się o mnie troszczy”.

Zanim Confiance została ocalona, ​​ludzie się jej bali. Strażnicy więzienni odmówili zabrania jej do szpitala, gdyż byli pewni, że ich obezwładni i ucieknie. Ale teraz ci sami strażnicy szanują ją i wspierają jej wysiłki w służbie w więzieniach. Trzydziestu trzech więźniów zostało liderami w więzieniu dla mężczyzn, gdzie Confiance organizowała chrzty a uczniami Jezusa zostało ponad 350 mężczyzn.

Nawet dyrektor więzienia powiedział, że widzi w niej Jezusa i chce zostać przez nią ochrzczony. Poza murami więzień ma ponad 1000 uczniów w prawie 90 grupach – Ruchów Wzrastających Uczniów.

Kiedy w więzieniu dla kobiet powstał ruch uczniów (DMM), kapelani wojskowi narzekali, że nie ma już dla nich pracy. Powiedzieli: „Przychodzimy głosić ewangelię i nie ma ani jednej osoby, która jeszcze jej nie słyszała. Przychodzimy, żeby chrzcić, a wszyscy już zostali ochrzczeni”.

Dziś Confiance poświęca swoje życie, aby wyszkolić 120 przywódców w społecznościach Ruchów Wzrastających Uczniów. Głosi kazania, wyświetla film JEZUS, chrzci nowych wierzących i doradza, gdy początkujący przywódcy chrzczą i pomagają wzrastać kolejnym wierzącym.

Confiance uległa radykalnej przemianie. Obecnie przewodzi ruchowi, który zyskuje popularność i dociera do ludzi w Demokratycznej Republice Konga.

Źródło: GodReports

Tłum. Eliza Tarka

