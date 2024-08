Sprzeciw rodziny pomaga młodemu muzułmaninowi uwierzyć w Jezusa

Do kościoła zaprowadziła Miftaha* czysta ciekawość – mimo że był muzułmaninem. I chociaż Mitfah nie szukał Jezusa, to Jezus znalazł jego. Decyzja o pójściu za Jezusem miała jednak wysoką cenę. Zaciekłe prześladowania ze strony rodziny i innych mieszkańców wioski głęboko go zraniły. Ale dzisiaj Miftah mówi: „Ludzie, którzy byli przeciwko mnie, stali się dla mnie błogosławieństwem… Jestem wdzięczny tym, którzy mnie prześladowali!”.

„On nie jest już moim synem!”

Miftah ma 26 lat i jest studentem. Pochodzi z regionu w środkowej Etiopii. Był oddany islamowi, a nawet uczęszczał do medresy w nadziei, że pewnego dnia będzie tam pracował.

Podczas wakacji w 2022 roku Miftah wrócił do rodzinnego domu. W tym czasie pobliski kościół organizował konferencję chrześcijańską. To wzbudziło jego ciekawość, więc postanowił pójść na jedno ze spotkań. Zauważył to sąsiad, który poinformował rodziców Miftaha, że ich syn był w kościele. Rodzice gwałtownie się temu sprzeciwili i zakazali synowi uczestniczenia w spotkaniach, ale ich reakcja odniosła dokładnie odwrotny skutek: Miftah uczestniczył w konferencji przez następne dwa dni i ostatecznie przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana.

Niedługo później został ponownie zaatakowany przez bliskie mu osoby, które nakazały mu wyprzeć się nowej wiary. Kiedy odmówił, napastnicy związali mu ręce i bili przez wiele godzin. Wśród nich był ojciec Miftaha, który krzyczał: „On nie jest już moim synem, zdradził mnie! Zhańbił wiarę, odwracając się od niej!”. Miftah wspomina: „Spalili wszystkie moje ubrania, z wyjątkiem tego, co miałem wtedy na sobie. Odebrano mi cały mój majątek i ziemię uprawną, która miała do mnie należeć w przyszłości”. Potem wypędzili go z wioski.

Przemieniony przez Jezusa

Partnerzy Open Doors dowiedzieli się o sytuacji Miftaha i postanowili pomóc mu, zapewniając środki do życia i najpotrzebniejsze rzeczy takie jak ubrania, jedzenie i pieniądze na czynsz.

Dziś Miftah nie otrzymuje już gróźb od krewnych i znajomych. Nie potrafił jednak wybaczyć i zapomnieć o tym, co zrobili mu najbliżsi. W kwietniu 2024 roku Miftah został zaproszony na seminarium na temat traumy wspierane przez Open Doors. Podczas tego szkolenia Bóg odmienił serce młodego człowieka: jego gniew wobec ludzi, którzy go prześladowali, zamienił się we współczucie.

„Kiedy myślałem o tych, którzy mnie bili, prześladowali i tak bardzo mnie zranili – w tym moją mamę i tatę – wypełniały mnie złe emocje. Ilekroć ich widziałem, przypominało mi się to. Teraz Bóg pokazał mi, że to dzięki nim poznałem Boga … Mogę powiedzieć, że nawet jestem wdzięczny tym, którzy mnie prześladowali. Jestem teraz uzdrowiony, to szkolenie wymazało nienawiść, którą kiedyś w sobie miałem”.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska