USA: Marsz byłych homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów

Grupa ludzi, należących niegdyś do środowiska LGBT, przygotowuje się do wyjścia na ulice Los Angeles w Kalifornii, by ogłosić przemieniającą moc i miłość Jezusa Chrystusa.

Marsz ma się odbyć 4 listopada

i będzie obejmował modlitwę, uwielbienie i świadectwa osób, które określają się mianem byłych homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów. Wszyscy pochodzą z różnych części kraju, jednak niosą to samo przesłanie – przez Jezusa, istnieje wolność od seksualnego pomieszania i grzechu.

To już drugi Marsz Wolności – pierwszy odbył się w maju w Waszyngtonie D.C. Brało w nim wtedy udział dwoje ocalałych ze strzelaniny w klubie nocnym Pulse, którzy oznajmili, że po ataku porzucili styl życia LGBT, by nawiązać przemieniającą relację z Jezusem.

„Gdy wracam do tamtych chwil w klubie Pulse, przypominam sobie swoje zmagania z perwersją, piciem do upadłego, żeby wszystko zagłuszyć i przypadkowe kontakty seksualne, które doprowadziły mnie do zakażenia wirusem HIV” – powiedział Luis Ruiz w CBN News.

„Nie chodzi o to, że byłem gejem, zamiast hetero. Chodzi o to, że byłem zgubiony, a nie zbawiony.

Ktoś mnie zachęcił i powiedział, jak bardzo Bóg mnie zmieni, jeśli przestanę dążyć do tego o własnych siłach. Jeśli zakocham się w Chrystusie, On zrobi całą resztę” – wyjaśnił.

Jeffrey McCall, który prostytuował się jako transseksualista o imieniu Scarlet, jest założycielem i dyrektorem generalnym Marszu Wolności.

W rozmowie dla CBN News, McCall powiedział, że chce, by głos osób pochodzących ze środowiska LGBTQ został usłyszany. Chce, by świat się dowiedział, że można zmienić swój styl życia bez względu na to, kim się jest.

„Chciałem zorganizować marsz, w którym mogliby się spotkać wszyscy, którzy porzucili życie homoseksualne lub transseksualne; wydarzenie, w trakcie którego moglibyśmy wysłuchać swoich historii, ale też mówić o wolności, jaką odnaleźliśmy przez Jezusa Chrystusa” – powiedział McCall.

Emily Jones

Żródło: CBN News