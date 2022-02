Ukraińska społeczność żydowska na krawędzi, wraca lęk przed prześladowaniem z czasów sowietów

Ukraina, Lwów. W czasach sowietów, gdy Rosja rządziła na Ukrainie, tamtejsi Żydzi cierpieli z powodu ostrych prześladowań. Teraz żydowska społeczność boi się powrotu tamtych okrucieństw. Cokolwiek przyniesie przyszłość, niektórzy nadal chcą być błogosławieństwem dla swoich rodaków.

CBN News spotkało się z Meylakh Sheykhet’em ze Związku Rad Żydów w byłym Związku Radzieckim. Jego biuro znajduje się tuż obok ruin zbombardowanej, najstarszej ukraińskiej synagogi.

Przez 359 lat, synagoga stała jako symbol kwitnącej społeczności religijnej. Wtedy nastał rok 1941, a wraz z nim nazistowskie bombardowania, po których doszło do masakry 1,5 miliona ukraińskich Żydów.

nadciągające, ciemne chmury

Teraz, 81 lat później, Sheykhet, znaczący przywódca ukraińskiej społeczności żydowskiej, widzi nadciągające, ciemne chmury, gdy Rosja atakuje Ukrainę. „Najważniejsze, by ludzie trzymali się zobowiązań wobec Wszechmocnego, a jeśli tak będzie, pokój zwycięży” – powiedział.

Obsesja Putina, by zagarnąć Ukrainę, jeśli trzeba, siłą, może zniszczyć sposób życia, o który wielu walczyło od czasu zdobycia niepodległości 31 lat temu.

Pewien mieszkaniec Lwowa powiedział: „Wydaje się, jakby [Putin] chciał stworzyć nowe ZSRR, a to znaczy, że wszyscy powinniśmy się bać. To przerażające”.

Sheykhet mówi, że ukraińscy Żydzi również cierpieli pod tamtymi rządami, gdy liderzy komunistyczni próbowali zdławić ich wiarę.

Teraz martwi się, że wraz z rosyjskim najazdem sytuacja może się powtórzyć. „Szczególnie Żydzi w czasach sowietów mieli drugi Holokaust, duchowy Holokaust. To był potworny system totalitarny” – powiedział Sheykhet.

Błogosławieństwem dla wszystkich w potrzebie

Gdy rośnie strach, rabin Mordechai Szlomo Bald, lider największej, lwowskiej synagogi, przygotowuje się do otwarcia drzwi przed każdym uciekającym przed potencjalną przemocą. Chce, by jego kongregacja była błogosławieństwem dla wszystkich w potrzebie.

„Proszę użyj mnie, użyj mnie, bym nie był kością w czyimś gardle, ale bym był pożytkiem, aby ludziom wokół było przyjemnie, lepiej, łatwiej” – powiedział.

Tymczasem, gdy siły rosyjskie nacierają na Ukrainę, społeczność żydowska w Odessie zbiera się do ucieczki. Wyjaśnia dziennikarz Michael Weiss: „Żydzi ewakuują swoje domy i synagogi, by uciec przed wojskiem, które mówi, że przychodzi, by oczyścić kraj z ‘nazizmu’”.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN News