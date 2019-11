Tureckie władze zgadzają się na przekształcenie historycznego kościoła w meczet

Turecka Rada Stanu zaaprobowała przekształcenie historycznego, greckiego kościoła prawosławnego w miejsce kultu islamskiego.

Pochodzący z epoki bizantyjskiej Kościół Świętego Zbawiciela na Chorze (Kościół Chora) został pierwotnie zbudowany na początku IV wieku jako kompleks klasztorny poza murami Konstantynopola. Później, po inwazji Osmanów na Stambuł, przekształcono go w meczet.

W 1945 roku, kościół odnowiono i zabezpieczono jako Muzeum Kariye. Mimo ponownego przekształcenia w symbol chrześcijaństwa, Association of Permanent Foundations and Service to Historical Artifacts and Environment (Zrzeszenie Trwałych Fundamentów i Służby Historycznym Artefaktom i Środowisku) wniosło sprawę do sądu, twierdząc, że budynek był meczetem, dlatego należy do Fundacji Fatih Sultan Mehmet.

Według informacji International Christian Concern, ostatnia decyzja Rady Stanu popiera to przekonanie, otwierając drogę ku przekształceniu budynku w działający meczet.

„Meczet Kariye (…) to jedna z nieruchomości publicznych, należąca do Fundacji Fatih Sultan Mehmet” – oświadczyła Rada, o czym donosi „Greek City Times”.

Więcej o słynnym znaczeniu historycznym i religijnym kościoła dowiadujemy się z opisu Uniwersytetu Princeton:

„Określony przez Osterhaut’a jako ‚drugi pośród kościołów bizantyjskich Stambułu, ustępujący renomie tylko świątyni Hagia Sophia’, [meczet] Kariye Camii przyciąga wiele uwagi z powodu swoich bogatych mozaik i fresków. Pierwotna konstrukcja została wzniesiona w 534 roku przez świętego Teodusza pod panowaniem Justyniana. W XI i XII wieku, bizantyjska dynastia Komnenów odrestaurowała budowlę, poświęcając ją Chrystusowi (stąd „Święty Zbawiciel” w pełnej nazwie kościoła). W 1296 roku, kościół przetrwał potężne trzęsienie ziemi, a w 1511 roku, po podboju Stambułu przez Turków, został przekształcony w meczet. Od 1948 roku, w budynku mieści się Muzeum Kariye, popularna atrakcja turystyczna”.

W marcu tego roku, turecki prezydent Recep Erdogan oznajmił, że słynna katedra Hagia Sophia, również chroniona jako muzeum, zostanie przekształcona w miejsce islamskiego kultu.

„Jak wiadomo, meczet został przekształcony w muzeum w 1935 roku jako wyraz mentalności Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). Równie dobrze możemy podjąć krok i to zmienić” – oświadczył Erdogan, którego słowa, zacytowane przez „Greek Reporter”, wzbudziły oburzenie społeczności chrześcijańskiej.

Wielu sądzi, że to ostatnie oświadczenie przyspieszy proces przekształcenia dawnej świątyni Hagia Sophia w pełni rozwinięty meczet.

W wywiadzie dla „The Greek City Times”, historyk dr Vassilios Meichanetsidis powiedział, że przekształcenia budynków w meczety to „znak islamskiego podboju i supremacji”, zakorzenionych w okresie osmańskim i brutalnej islamizacji regionu.

„Było to szeroko praktykowane w czasach podboju i przez cały okres osmański, przez co większość naprawdę wspaniałych, bizantyjskich kościołów, została przekształcona w meczety i doznała poważnych zniszczeń” – dodał Meichanetsidis.

„Na wiele sposobów, przekształcenia kościołów w meczety lub muzea to część ludobójczego procesu, w którym fizyczne ludobójstwo istot ludzkich (Greków, Ormian i Syryjczyków/Aramejczyków) stało się ludobójstwem kulturowym” – stwierdził historyk.

Proponując Faithwire własną analizę sytuacji, Claire Evans, dyrektor regionalna International Christian Concern na Bliskim Wschodzie, powiedziała:

„Gdy czytamy Nowy Testament, jest oczywiste, że historia Kościoła jest zbudowana na ziemi Turcji. Na początku ten kraj był chrześcijański, jednak w następstwie inwazji Osmanów doszło do miarowego usuwania chrześcijańskiej historii tej ziemi. Chociaż współczesna Turcja jest konstytucyjnie świecka, obecne środowisko polityczne jest coraz bardziej islamskie.

To środowisko umacnia przekonanie, że chrześcijaństwo jest dla Turcji religią obcą, a przez to zagrożeniem dla narodu. Faktycznie, prezydent Erdogan zbudował swoją bazę wokół koncepcji, które polaryzują i pogłębiają mentalność ‚my kontra oni’. Historyczne kościoły okazują się dla Turcji problemem; wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich kraj był na początku chrześcijański, i właściwie to islam jest obcą religią. Przekształcanie historycznych kościołów, obecnie muzeów, w meczety, to polityczne punkty dla rządu, który znajduje swoją tożsamość w osmańskiej historii kraju”.



Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News