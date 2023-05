Tomasz Żółtko – Klarowanie wina

„Klarowanie wina”… Co podmiot liryczny czuł i myślał kiedy wymyślał taki tytuł?

Otóż podmiot liryczny uznał (doznawszy swoistego przymusu wewnętrznego), że przychodzi taki czas w życiu mężczyzny, kiedy powinien on – choćby dla siebie samego – pewne najważniejsze rzeczy nazwać i zdefiniować. Szczególnie w czasach niepewności…

I o tym moi Znajomi jest ta płyta. O nazywaniu osób, idei, rzeczy i spraw dla mnie najważniejszych.

Oczywistą konsekwencją tegoż jest fakt, że płyta „Klarowanie wina” to takie moje muzyczne i poetyckie przemyślenia apropos tego – co już prawie 60-cio letni facet uznał za „warte się bicia”, a na co trzeba wyłącznie machnąć ręką. Co jest według mnie piękne i szlachetne, a co obrzydliwe i niegodne…

Inaczej – „Klarowanie wina” to coś na kształt osobistego wyznania. Upublicznianie osobistych wyznań jest zawsze sprawą mocno ryzykowną, bo nigdy nie wiadomo, jak ktoś to wykorzysta ale… w ramach definiowania rzeczy i spraw uznałem, że… wszyscy którzy pragną mi szkodzić, będą to robić niezależnie od tych nowych dziesięciu utworów. Niech będą zdrowi!

Drodzy Znajomi!

Tak więc…

Już niedługo… Klarowanie wina!

Wszystkich życzliwych zapraszam – zechciejcie poprzeżywać razem ze mną!

Tomek Żółtko

Dane płyty:

Tytuł: Klarowanie wina

Wykonawca: Tomasz Żółtko

Rok wydania: Luty 2022