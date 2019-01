Szwecja ogranicza swobodę wyrażania przekonań religijnych

Kraj, na którego fladze widnieje złoty krzyż, coraz bardziej mówi Bogu „nie”.

Szwedzkie władze przyznają, że państwo podjęło już międzynarodowe kroki w celu ograniczenia swobody wyrażania przekonań religijnych. Ostatnio, władze zakazały obywatelom rejestracji tablic rejestracyjnych, zawierających konotacje religijne.

W wywiadzie dla „Swedish news”, Mikael Anderson, rzecznik prasowy Agencji Transportu, stwierdził: „Odrzucamy wszelkie słowa, jakie w naszej ocenie mogą kogoś urazić. Między innymi, mówimy ‚nie’ wszystkiemu, co ma jakiekolwiek konotacje religijne, bez względu na to, jakie to konotacje”.

Zakaz został upubliczniony, gdy odrzucono podanie pewnego chrześcijanina

o rejestrację tablicy ze słowem „Kristus” (Chrystus). Wcześniej, ten sam człowiek złożył podanie o rejestrację tablicy ze słowem „Jezus”, ale tamto również odrzucono.

Jednak mężczyzna podchodzi do sytuacji ze spokojem, podkreślając: „Jako chrześcijanie, nie powinniśmy walczyć przeciwko tym, którzy w tym kraju podejmują decyzje, ale zamiast tego, musimy się za nich modlić”.

Szwecja pozwala swoim obywatelom składać podania o spersonalizowane tablice rejestracyjne. Ustalono jednak granicę dla treści, jakich ludzie mogliby sobie życzyć.

Choć problem może się wydawać mało istotny, to tylko najnowszy objaw stałego sprzeciwu Szwecji wobec chrześcijaństwa.

W przełomowym reportażu z ostatnich lat, CBN News ukazuje, w jaki sposób Szwecja wyraża wrogość wobec chrześcijańskich uchodźców.

Na przykład, Szwecja postanawia udzielić schronienia 150 bojownikom ISIS, jednocześnie odmawiając ochrony szukającym azylu chrześcijanom z Iranu.

Szwedzka Rada Migracyjna wydała też nakaz deportacji nawróconych na chrześcijaństwo Pakistańczyków.

Dzieje się tak w miarę, gdy coraz więcej Szwedów odrzuca wiarę w sensie ogólnym. Zgodnie z raportem Uniwersytetu św. Marii z Twickenham w Londynie, wielu mieszkańców Szwecji w wieku 16-29 lat określa się jako nienależących do „żadnego” ruchu.

Ci „żadni” to osoby, które odżegnują się od związku z jakąkolwiek religią. Raport podkreśla, że aż 75 procent wymienionej populacji wiekowej należy właśnie do tej grupy.

Jeśli ten trend się utrzyma, praktyki i przekonania religijne rdzennych Szwedów mogą z czasem drastycznie zanikać.

W całej Europie, tylko w Republice Czeskiej i Estonii wskaźniki osób niezwiązanych z żadnym ruchem religijnym są wyższe, niż w Szwecji.

Christian Ellis

źródło: CBN News