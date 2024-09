Szkolne lifehacki. Kiedy szkoła cię wkurza – Lesław Dzik

Wkuwasz budowę parzydełkowców, a wiesz, że możesz wszystko sprawdzić w internecie. Spędzasz w szkole długie godziny, a potem i tak uczysz się nocami do testów. Nie za bardzo wiesz, jak osiągnąć sukces, robiąc to, co kochasz. A szkoła nie pomaga…

Możesz to zmienić i sprawić, że szkoła będzie dla ciebie lepszym miejscem! Odkryj swój potencjał i rozwijaj swoje pasje!

Jak się uczyć, kiedy ci się nie chce? (Bo te gry tak bardzo kuszą…)

Jak znaleźć czas na pasje?

Jak przetrwać z chorym planem lekcji od 7.00 do 17.00?

Jakich znajomych unikać w szkole jak ognia?

Co zrobić, żeby nauczyciele i rodzice byli po twojej stronie?

Jak wybrać, których przedmiotów uczyć się więcej, a których mniej?

I jak przezwyciężyć stres i poczucie bezsilności, które łapią cię co poniedziałek?

Lesław Dzik, działacz na rzecz praw uczniów, który wspiera ich w codziennych wyzwaniach. Wierzy, że można zmienić szkołę na lepszą. Prowadzi konta w social mediach, gdzie nagłaśnia przykłady szkolnych absurdów i nadużyć.

Szkolne lifehacki to książka, która pomoże ci złapać dystans i znaleźć swoją drogę w życiu.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dane książki:

Tytuł: Szkolne lifehacki. Kiedy szkoła cię wkurza, a ty chcesz robić to, co kochasz

Autor: Lesław Dzik

Rok wydania: 2024