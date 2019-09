Szef policji uzbrojony w Biblię, walczy z przestępczością na kenijskich ulicach

Szef policji z Kenii przyjął niekonwencjonalny sposób walki z przestępczością na ulicach swojego miasta – odwołuje się do Bożej mocy i przeszukuje dotknięte przestępczością obszary, uzbrojony tylko w Biblię.

Główny inspektor William Sifuna ma nie lada zadanie. Jest jedynym odpowiedzialnym za pilnowanie prawa i porządku w Maralal w okręgu Samburu, gdzie codziennie wybuchają strzelaniny, a kradzieże i wymuszenia są zjawiskami powszechnymi.

W ciągu lat Sifuna zauważył, że większość przestępstw jest w jakiś sposób związana z kradzieżą żywego inwentarza. Dlatego, potocznie znany jako „policjant kaznodzieja”, w konfrontacji z podejrzanym postanowił zastosować taktykę opartą na Biblii – poleca złodziejowi, by zwrócił skradzione mienie prawowitemu właścicielowi, poprosił go o wybaczenie i obiecał, że nigdy więcej tego nie zrobi.

Policjant natychmiast zobaczył niezwykłe efekty swojej metody.

Jednak Sifuna nie polega tylko na samym słowie przestępcy – wymaga też, by winowajca przygotował długoterminowy plan z wyszczególnieniem, jak konkretnie będzie w przyszłości trzymać się z dala od problemów. To sposób pilnowania porządku publicznego, który znacznie odbiega od metod wielu innych organów jego ochrony, lecz stosujący ją policjant zapewnia, że potrafi zdziałać cuda. Twierdzi, że aby skutecznie zwalczać przestępczość, potrzebna jest wiara.

„By zmierzyć się z przestępstwem, potrzebujemy Boga” – wyjaśnił Sifuna w wywiadzie dla „The Standard”. „Nie możemy robić tego sami. Potrzebujemy Bożej interwencji we wszystkim, co robimy jako siły policyjne”.

Szef policji również niestrudzenie rozdaje drugie szanse wielu przestępcom, którzy zaburzają porządek na ulicach niespokojnego miasta. Mówi, że jako chrześcijanie, musimy być wierni przekonaniu, że absolutnie każdy zasługuje na drugą szansę, bez względu na to, co zrobił.

„Zanim kogoś zamknę, korzystam z okazji, by go nauczać lub udzielić porady” – powiedział. „A gdy ktoś w końcu opuści zimną celę, najczęściej wyznaje swoją winę i odwraca się od przestępstwa”.

Szanowany funkcjonariusz ma trzy powołania – poza pilnowaniem porządku publicznego, posiada też akredytację sądu najwyższego jako mediator i jest regularnym kaznodzieją w kościele Elshaddai Restoration Ministries.

Sifuna zwrócił uwagę, że pilnuje porządku w „interaktywny sposób”, wyjaśniając prostotę swojej strategii: „Słucham czyjejś wersji, doradzam, a w drobnych sprawach prowadzę mediacje”.

Powiedział też, że mediacja to doskonały sposób, by uchronić kogoś przed niekoniecznym pójściem do więzienia, co ogranicza obciążenie służb więziennictwa. Przyznał, że czasem wymaga to „wezwania [na sesję] rodzinę”, lecz „jeśli uda się wypracować rozwiązanie, a przestępca nie wraca do celi”, warto podjąć ten wysiłek.

Lecz jakby tego nie było dość, kierujący się wiarą policjant postanowił założyć schronisko dla dzieci, które na niebezpiecznych ulicach Maralal padły ofiarą przemocy; nadzoruje też działania w pobliskim sierocińcu.

„Dla większości dzieci, szczególnie tych, które zostały zhańbione, powrót w to samo miejsce, w którym doszło do przestępstwa, wcale nie jest bezpieczny” – wyjaśnił. „Pomyślałem, że dopóki sprawa jest w toku, i jeśli sąd uzna, że dziecko jest zagrożone, warto zapewnić mu alternatywne miejsce pobytu”.

Z uwagi na jego niesamowitą pracę, pastor Elshaddai Restoration Ministries, Mwangi Nderitu, powiedział, że Sifuna „całkiem na nowo definiuje pojęcie funkcjonariusza policji”.

I z pewnością tak jest! Niech Bóg błogosławi tego człowieka i jego niezwykle ważną pracę.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News