Szable i cekaemy – Marcin Szymaniak

Twoja ojczyzna przed stu laty – wywalczony kraj, o którym nie miałeś pojęcia

OŚMIORO BOHATERÓW WPLĄTANYCH W WOJNĘ Z SOWIECKĄ ROSJĄ

Szeregowy ułan, lekarka, naczelnik państwa, lotnik, para literatów, podoficer piechoty i działacz komunistyczny. Wszyscy istnieli naprawdę.

WALKA O ŻYCIE, O KRAJ I O MIŁOŚĆ

Walczyli bardzo różnie – karabinem, szablą, bombami, poezją i publicystyką, intrygami osobistymi i politycznymi, kłamstwami, rozsiewaniem plotek. Ale również pracowali, studiowali, zakochiwali się. Dokonywali aktów miłosierdzia i popełniali pospolite przestępstwa. Święcili triumfy i przeżywali załamania nerwowe. Upijali się na smutno i na wesoło.

DZIESIĄTKI MIEJSC, DO KTÓRYCH NIGDY BYŚ NIE DOTARŁ

W książce „Szable i cekaemy” śledząc ich losy, trafisz do paryskich salonów i na nieprzebyte bagna Polesia.

Zajrzysz do pałacu arystokratów i do brudnej nory nędzarzy, na plebanię i do burdelu, do wagonu pociągu pancernego i do kabiny dwupłatowca. Wejdziesz do baraku jenieckiego i do tajemnego schronu ukrytego pod stodołą.

Obraz wojny polsko-bolszewickiej, który kompletnie cię zaskoczy.

Dane książki:

Tytuł: Szable i cekaemy

Liczba stron: 352

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Rok wydania: 2020

