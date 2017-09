Sudan: Władze dążą do przejęcia kontroli nad kościołem

23 sierpnia kilku przywódców chrześcijańskich z miasta Omdurman zostało aresztowanych i zatrzymanych na sześć godzin. Wśród aresztowanych znajdowali się pastor Ayoub Mattan, moderator Sudańskiego Kościoła Chrystusa (Sudanese Church of Christ – SCOC) oraz Kuwa Shamaal, który odpowiada w tym kościele za misje. Pastorowi Shamaalowi, który był już więziony od 18 grudnia 2016 r. do 2 stycznia tego roku, postawiono nowe zarzuty, takie jak szpiegostwo czy podżeganie do nienawiści wobec rządu.

Policja zatrzymała również pastorów Yagoubę Naway’ego i Musę Kodiego oraz dwie osoby odpowiedzialne za finanse w SCOC. Po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni za kaucją. Sześciu innych członków przywództwa kościoła ukrywa się, wiedząc, że policja również ich chce zatrzymać i przesłuchać.

14 sierpnia sudańskie ministerstwo ds. religijnych wystosowało pismo nakazujące chrześcijańskim liderom przekazanie przewodnictwa kościoła komitetowi wyznaczonemu przez ministerstwo. Ma to doprowadzić prawdopodobnie do wyprzedaży mienia kościoła. Jak się przypuszcza, jest to element kampanii zmierzającej do usunięcia chrześcijan z Sudanu. Ponieważ chrześcijańscy przywódcy nie zgodzili się na przejęcie przez władze kontroli nad kościołem, policja wszczęła przeciw nim dochodzenie.

Od 2012 r. władze Sudanu usuwają z kraju chrześcijan

pochodzących z Sudanu Południowego, wyburzają budynki kościelne, organizują naloty na chrześcijańskie księgarnie i wtrącają wyznawców Chrystusa do więzień.

Wstawiajmy się za tym pastorami, którzy są represjonowani przez władze na podstawie fałszywych zarzutów. Prośmy Boga o umocnienie i odwagę dla nich. Módlmy się również za innych chrześcijan w Sudanie, aby wytrwale naśladowali Jezusa pośród przeciwności.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan