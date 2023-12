Sri Lanka: Wiara w Jezusa powodem rozłamu w rodzinie

Shani*, Sasha* i ich matka Neera* trzy lata temu zostały chrześcijankami. Do kościoła chodzą na zmianę, nigdy razem, aby swój sekret utrzymać w tajemnicy przed krewnymi i znajomymi. W przeciwnym razie mogłyby zostać obrzucone obelgami lub pobite. Dla męża Neery, pobożnego hinduisty, ich decyzja jest niezrozumiała i oburzająca: jego żona i córki zerwały z wielowiekowymi tradycjami i teraz wyznają „obcego boga”. Ta rodzina potrzebuje naszych modlitw.

Potajemne wyprawy do kościoła

Shani (21) i Sasha (16) dorastały jako hinduistki. Mniej więcej cztery lata temu Neera i jej dwie córki usłyszały Ewangelię i postanowiły pójść za Jezusem. Zaczęły chodzić do kościoła w każdą niedzielę. Chciały wzrastać w wierze i spotykać się z innymi chrześcijanami. W czasie, kiedy kobiety się nawróciły, mąż Neery mieszkał za granicą i początkowo nie miał nic przeciwko temu, by jego żona i córki uczęszczały do kościoła. Sytuacja zmieniła się, gdy wrócił do Sri Lanki.

Po pewnym czasie zaczęło go irytować, kiedy kobiety wychodziły w niedzielę do kościoła, więc zabronił im tego, ale jego żona i córki nie chciały go posłuchać. Ich odmowa ogromnie go rozgniewała. Zagroził: „Jeśli nie przestaniecie chodzić do kościoła, wyprowadzę się z domu!”.

Nie chcąc stracić ojca, w połowie 2020 roku dziewczęta i ich matka zaczęły uczęszczać na nabożeństwa w tajemnicy. Nigdy razem. W tym czasie były zmuszone do składania ofiar hinduskim bogom, ale ich miłość do Chrystusa pozostała niezłomna.

W czerwcu ubiegłego roku (2022) ojciec dowiedział się o potajemnych wyjściach do kościoła od kuzyna obu dziewcząt. Rozwścieczony tą wiadomością, wrócił do domu i pobił Neerę i córki. Następnego ranka opuścił dom.

„Zaczynam nienawidzić bycia w domu”

Mimo że nie było go na miejscu, ojciec ciągle wywierał presję na kobiety. Wielokrotnie groził przez telefon, że się zabije, jeśli nie przestaną chodzić do kościoła. Córki były rozdarte. „Kocham Jezusa”, powiedziała Shani. „Ale chcę też odzyskać ojca!”.

Tydzień później ojciec wrócił do domu, ale napięcia w ich życiu domowym pozostały i są trudne do zniesienia. Sasha wyjaśnia: „Tata siedzi w salonie, a my w naszym pokoju. Nie rozmawiamy ze sobą. Zaczynam nienawidzić bycia w domu”.

Kobiety podejmują specjalne środki ostrożności podczas niedzielnych „wypraw”: „Kiedy wychodzę z domu, ubieram się tak, jakbym szła na zajęcia. Później przebieram się i idę do kościoła” – wyjaśnia Sasha. Pomimo tych wyzwań, Neera, Shani i Sasha są nieugięte w swojej decyzji podążania za Jezusem.

Nasi lokalni partnerzy spotkali się z trzema kobietami, aby modlić się z nimi i je pocieszyć.

*Imię zmienione

Prosimy, módl się za te trzy kobiety i chrześcijan w Sri Lance:

Podziękuj za Shani, Sashę i Neerę i ich decyzję, by pójść za Jezusem.

Módl się, aby Bóg dał im siłę do wytrwania i pokazał im, jak poradzić sobie z tą sytuacją.

Módl się za ojca dziewcząt, aby nawrócił się do Jezusa i zmienił swoje zachowanie.

Módl się za wszystkich chrześcijan w podobnie trudnych sytuacjach; o pocieszenie i siłę do wytrwałości pomimo wyzwań, którym muszą stawić czoło.

za Open Doors, Polska