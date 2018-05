Somalia: Kto wyznaje Jezusa, ryzykuje życiem

Federalna Republika Somalii jest położona w tzw. Rogu Afryki. Kraj ten jest jednym z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych na świecie. Władzę sprawują klany, które kontrolują wszystko. Oficjalnie, prawie cała ludność wyznaje islam sunnicki (sunnizm), ale kilkuset wyznawców Jezusa Chrystusa potajemnie spotyka się w małych grupach, aby razem się modlić, nawzajem zachęcać i dzielić się Dobrą Nowiną.

Każdy, kto wyznaje Jezusa, ryzykuje życiem

Wielu Somalijczyków uciekło z kraju przed przemocą i ubóstwem, oraz z powodu wzrostu wpływów wahabityzmu (skrajnie konserwatywnej wersji sunnizmu). Ekstremistyczne grupy islamskie, takie jak Al Shabaab, chcą ustanowić kalifat Somalii na wschodnim wybrzeżu Afryki. W ostatnich latach przeprowadziły one liczne krwawe ataki na chrześcijan w sąsiedniej Kenii. Życie chrześcijańskie w Somalii nie jest tolerowane w żadnej postaci. Kiedy 29 lipca 2017 r. po raz pierwszy od 30 lat otwarto kościół, rząd znalazł się pod tak dużą presją publiczną, że w ciągu tygodnia kościół został ponownie zamknięty.

Open Doors wspiera chrześcijan w Rogu Afryki, poprzez lokalnych partnerów realizujących projekty mające na celu zabezpieczenie środków do życia, zdobywanie kwalifikacji zawodowych, wsparcie traumatyczne i szkolenia biblijne. Pewien miejscowy chrześcijanin napisał: „Chciałbym uczęszczać na wasze kursy biblijne … ale to bardzo trudne. Ludzie włamują się na konta e-mail, a następnie sprawdzają co robisz i czytasz”. Inny chrześcijanin pisze: „Niedawno kuzyn przyłapał mnie na słuchaniu chrześcijańskiej audycji radiowej i powiedział: Słuchasz niewiernych. Obiecał, że mnie nie zdradzi, ale może to zrobić nawet nieświadomie. Módlcie się za mnie“. W kilku przypadkach Somalijczycy zostali zamordowani wyłącznie na podstawie podejrzenia o to, że stali się chrześcijanami.

Somalia w centrum uwagi Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół 2018

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowanych Kościół, który obchodzony jest corocznie w drugą niedzielę listopada, poświęcony będzie chrześcijanom żyjącym w Somalii i Turkmenistanie. Pamiętajmy, że chrześcijanie nawróceni z islamu są szczególnie zagrożeni przemocą i prześladowaniami.

za Open Doors Polska