Somalia: Dzień Modlitwy za chrześcijan nawróconych z islamu

Obojgu groziła śmierć. „Apostazja od islamu i szerzenie chrześcijaństwa”, tak brzmiało oskarżenie. Chrześcijanie na całym świecie modlili się o uwolnienie somalijskiej pary, za kulisami nie ustawały wysiłki dyplomatyczne – teraz oboje są wolni. Na całym świecie nawróceni na chrześcijaństwo muzułmanie narażeni są na ogromne niebezpieczeństwo; 18 listopada został ogłoszony dniem modlitwy za tę szczególną grupę prześladowanych chrześcijan.

Przez Somalię na wolność

16 października wezwaliśmy do modlitwy za chrześcijańskie małżeństwo z półautonomicznej prowincji Somaliland (Somalia). Rodzice trójki dzieci nawrócili się na chrześcijaństwo z islamu. We wrześniu, wkrótce po aresztowaniu, zostali oskarżeni o apostazję i szerzenie chrześcijaństwa; apostazja od islamu jest uważana za przestępstwo, za które zgodnie z prawem islamskim grozi kara śmierci. Jak donosi „Middle East Concern”, oficjalne postawienie w stan oskarżenia miało nastąpić 24 października. Zamiast tego prokurator poprosił o przesunięcie terminu o dwa tygodnie, aby móc zaplanować dalsze postępowanie. Ku ogólnemu zaskoczeniu na początku listopada sędzia prowadzący sprawę nakazał deportację oskarżonych. Według prawnika rodziny decyzja została podjęta po tym, jak przedstawiciele europejskiego rządu zgłosili sprawę do Ministerstwa Spraw Religijnych.

5 listopada para wraz z najmłodszym dzieckiem opuściła Somaliland i wyjechała do Somalii, gdzie prześladowania chrześcijan są jeszcze silniejsze. Stamtąd udali się do bezpiecznego kraju trzeciego, gdzie połączyli się z dwoma najstarszymi synami.

Światowy Dzień Modlitwy za chrześcijan nawróconych z islamu

Doświadczenie rodziny somalijskiej opisane powyżej podkreśla znaczenie dnia modlitwy za chrześcijan nawróconych z islamu. W tym roku po raz pierwszy światowy ruch „Communio Messianica” założony właśnie przez chrześcijańskich nawróconych z islamu wezwał do modlitwy za tę szczególnie narażoną na prześladowania grupę chrześcijan.

Mieszkają oni przede wszystkim w krajach zdominowanych przez islam. Duża grupa, zwłaszcza z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, mieszka w Niemczech i Europie. Często doświadczają wielkiej presji ze strony najbliższego otoczenia i własnej rodziny.

Decyzja o przejściu na chrześcijaństwo sprawia, że albo próbuje się nakłonić ich do powrotu do islamu, albo czeka ich wykluczenie, wrogość, dyskryminacja i przemoc fizyczna.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan nawróconych z islamu:

Módl się o Bożą ochronę i prowadzenie dla opisanej rodziny somalijskiej.

Aby wszyscy członkowie rodziny byli w stanie poradzić sobie z nową sytuacją i doświadczyć Bożego przewodnictwa i zaopatrzenia we wszystkich obszarach życia.

Módl się za chrześcijan w Somalii; o odwagę i siłę, ufność, że Duch Święty jest z nimi i przeprowadzi ich przez każdą trudną sytuację.

Za polityków i urzędników, którzy prowadzą działania na rzecz nawróconych z islamu chrześcijan.

Módl się za wszystkich byłych muzułmanów, którzy cierpią z powodu odrzucenia i wykluczenia przez członków rodziny oraz ludzi ze swojego otoczenia.

O możliwość spotykania się w zgromadzeniu z innymi chrześcijanami.

Módl się o wzrost w wierze i dojrzałość dla naśladowców Jezusa Chrystusa w Somalii.

Módl się o większą otwartość i zrozumienie dla chrześcijan nawróconych z islamu wśród tradycyjnych wspólnot; aby spotykali się z miłością i pomocą, która jest im potrzebna do wzrastania w wierze.

za Open Doors

Podobne: Somalia: Aresztowani za szerzenie chrześcijaństwa