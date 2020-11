Somalia: Aresztowani za szerzenie chrześcijaństwa

5 października w Somaliland, samozwańczym, autonomicznym regionie Somalii, policja poinformowała media o aresztowaniu chrześcijańskiego małżeństwa „apostatów i ewangelistów szerzących chrześcijaństwo”. 21 września małżonków zabrano z ich domu w Hargejsa, gdzie policja znalazła też należącą do nich chrześcijańską literaturę.

Strach skłonił niektórych do ucieczki

Rzecznik policji, Faisal His Elmi, powiedział, że do aresztowania doszło po otrzymaniu anonimowego donosu. Zagroził też, że „ktokolwiek waży się szerzyć na tym obszarze chrześcijaństwo, powinien być w pełni świadomy, że nie ucieknie przed ręką funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego, a szerzenie chrześcijaństwa jest zabronione i uważane za bluźnierstwo”. Zachęcił innych do donoszenia na chrześcijan, którzy dzielą się swoją wiarą.

Zatrzymane małżeństwo ma trójkę dzieci i oczekuje na proces w regionalnym sądzie. Ich aresztowanie i zatrzymanie wywołało strach wśród innych wierzących w regionie, skłaniając niektórych do ucieczki ze względów bezpieczeństwa.

Módlmy się

Niech Bóg wszelkiej pociechy będzie wyczuwalnie obecny, z zatrzymanymi i ich dziećmi. Przypominając im, by w zaufaniu powierzyli Mu swoje bezpieczeństwo.

Módlmy się, by Boży pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, umocnił i odnowił ich dusze. Prośmy też, by inni somalijscy wierzący, którzy opuścili ten teren w poszukiwaniu bezpieczeństwa, czerpali silną zachętę z obietnic o ponadnaturalnej obecności Pana i o Jego prowadzeniu.

Wstawiajmy się za liderami Kościoła w Somalii, którzy wiernie służą jako światło w ciemnym miejscu. Aby wielu innych znalazło drogę do Bożego Królestwa.

Źródła: Middle East Concern, Geeska Afrika Online

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

