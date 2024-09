Siostry oskarżone o bluźnierstwo, muzułmanie zaatakowali chrześcijan

Pakistan: 6 sierpnia Mohammad Haider oświadczył, że widział chrześcijankę o imieniu Sonia Masih, która wkładała śmieci do worka, a następnie je wyrzucała. Muzułmanin powiedział, że kiedy zajrzał do worka na śmieci, zawierał on zniszczone strony Koranu. Następnego dnia Mohammad udał się do domu Sonii, aby dokładniej zbadać sytuację, zabierając ze sobą dwóch innych członków społeczności. Twierdził, że siostra Sonii, Saima, wypowiedziała do nich niestosowne komentarze dotyczące religii podczas wizyty, co doprowadziło muzułmanów do przekonania, że obie chrześcijańskie siostry dopuściły się bluźnierstwa.

Wieść o oskarżeniach szybko rozeszła się po wiosce Gojra. W rezultacie tego samego dnia rozwścieczony tłum zaatakował chrześcijan, próbując zabić Saimę. Inni wierzący w tej miejscowości również zostali zmuszeni do ucieczki w obawie o swoje bezpieczeństwo. Prawnik rodziny twierdzi, że Saima zostałaby zlinczowana, gdyby policja nie przybyła na czas.

Saima zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że Mohammad poprosił ją o pusty worek na śmieci, który mu dała. To właśnie ten worek, jak twierdził później oskarżyciel, zawierał strony Koranu. Uważa się, że zarzuty wynikają z osobistej wendety przeciwko kobietom.

Módlmy się, aby prawda o niewinności tych kobiet została ujawniona i aby Bóg wzbudził pragnienie pokoju, zrozumienia i tolerancji w sercach wszystkich, którzy są im przeciwni. Niech Pan zapewni zaopatrzenie i ochronę Sonii i Saimie, członkom ich rodzin, a także innym wierzącym z ich społeczności. Pośród napięć spowodowanych fałszywymi oskarżeniami, módlmy się, aby ci naśladowcy Jezusa odpowiedzieli z miłością, rozszerzając Jego współczucie, miłosierdzie i łaskę na wszystkich wokół nich.

Źródło: Voice of the Martyrs, VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan