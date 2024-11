Self-Regulation. Świąteczne wyzwania – Agnieszka Stążka-Gawrysiak

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas radości, miłości i bliskości. To czas pokoju, w którym konflikty schodzą na dalszy plan i można cieszyć się wspólnymi chwilami.

Dlaczego zatem okres świąt i przygotowań do nich jest jednym z najbardziej stresujących momentów w roku?

Nawet święta „jak z obrazka” obciążają nasz system nerwowy. Zmiana rutyny, podróże, spotkania z bliskimi, świąteczne potrawy, prezenty – wszystko to wywołuje intensywne emocje, a te powodują napięcie.

Dowiedz się, jak radzić sobie z emocjami dzieci (i własnymi) podczas świąt. Spraw, żeby te chwile były bardziej radosne i mniej stresujące dla wszystkich!

Opowiadania pokazują, jak radzić sobie z świątecznymi wyzwaniami, takimi jak:

– problemy z zaśnięciem w oczekiwaniu na Mikołaja,

– lęk, że Mikołaj nie przyjdzie, albo lęk przed samym Mikołajem,

– trudne emocje po otrzymaniu prezentu,

– długie i męczące podróże,

– niechęć dziecka do wigilijnych potraw,

– przebodźcowanie dzieci, zwłaszcza tych wrażliwych,

– stresujące dla dzieci komentarze krewnych,

– rozbieżne oczekiwania członków rodziny wobec świąt,

– czekanie na gości,

– napięcie rodziców i brak czasu dla dzieci w trakcie świątecznych przygotowań.

Opowiadania uzupełnione są o części dla dorosłych opiekunów. Powstały one we współpracy z dr Jagodą Sikorą, psycholożką i terapeutką dziecięcą i facylitatorką podejścia Self-Reg. Pomogą dorosłym zrozumieć, skąd biorą się trudności dziecka, i wesprzeć najmłodszych tak, aby radzili sobie coraz lepiej i rozwijali zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation), czyli przywracania równowagi w obliczu stresorów.

AGNIESZKA STĄŻKA-GAWRYSIAK – coachka, coachka kryzysowa, trenerka, facylitatorka podejścia Self-Reg, autorka bloga dylematki.pl. Osoba neuroatypowa, żona, mama trzech synów. Pracuje z matkami, które zmagają się z nadmiernym stresem, złością, kryzysem. Pomaga im odzyskać emocjonalną równowagę i zbudować piękną codzienność, a dzięki temu – podarować dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.

Opis książki pochodzi od wydawcy.

Dane książki

Tytuł: Self-Regulation. Świąteczne wyzwania

Autor: Agnieszka Stążka-Gawrysiak

Oprawa twarda

Wydanie: I

ISBN: 978-83-240-9994-8

EAN: 9788324099948

Liczba stron: 208

Wydawnictwo: Znak Emotikon

Format: 163×235

Cena detaliczna: 59,99 zł

Rok wydania: 2024