Rozpocznij dobrze swój dzień – Joyce Meyer

Rozpoczęcie każdego dnia z Bogiem nastraja nasze serce na szukanie Jego woli i wyposaża nas we wszystko, czego potrzebujemy, by stawić czoła aktualnym wyzwaniom,a także by nieść innym Boże królestwo.

Joyce Meyer w swojej książce oferuje krótkie, konkretne i pełne mocy rozważania biblijne na każdy dzień roku, które wzmocnią i ubogacą Twój osobisty czas spędzony z Panem, a także rozbudzą w Tobie jeszcze większy głód Jego Słowa i obecności.

„Twoje życie może być przepełnione radością, która rozleje się na życie innych ludzi. Możesz doświadczać tej radości przez cały dzień, jeśli nauczysz się właściwie go zaczynać – spędzając czas z Bogiem, czytając Jego Słowo, modląc się i czekając na Jego wskazówki.

Słuchanie Boga każdego poranka wypełni cię oczekiwaniem i pragnieniem lepszego dnia, a te dni razem tworzą lepsze życie”.

Uzupełnienie tej publikacji stanowi książka „Zakończ dobrze swój dzień”.

Dane książki

Autor: Joyce Meyer

Podtytuł: rozważania na każdy poranek roku

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON