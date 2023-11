Rodzina uwolniona z opresji demonicznej

Iran: Biblijne opisy służby Pana Jezusa obejmują 33 cuda, wśród których siedem razy Pan uwalnia z opresji demonicznej. Dzisiaj Pan Jezus nadal uwalnia. Nazanin Baghestani z Heart4Iran opisuje przypadek kobiety, która niedawno zadzwoniła na całodobową linię telefoniczną tej organizacji: „Cała rodzina kobiety była zaangażowana w czarnoksięstwo i cały czas byli w opresji i opętaniu. Słyszeli głosy, widzieli palące się przedmioty, które w rzeczywistości wcale się nie paliły. Myśleli, że to normalne, bo w czasie wizyty w meczecie duchowni powiedzieli: ‘Wszystko w porządku, to bogowie do was mówią. Nie bójcie się, porozmawiajcie z nimi’. Sytuacja się pogarszała, a gdy kobieta do nas zadzwoniła, powiedzieliśmy: ‘To demony, które pochodzą od diabła. Musicie je związać w Imieniu Jezusa, a uciekną’.

Minęły miesiące, zanim zdołaliśmy ich przekonać, by z nimi nie rozmawiali. W końcu pomodlili się o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Matka i córki zostały uwolnione i cała rodzina doświadcza teraz pokoju. Nadal prowadzimy ich w wierze i wzrastają w Panu, chwała Bogu!”. Linia telefoniczna Heart4Iran przynosi uzdrowienie cierpiącym Irańczykom dzięki modlitwie i poradnictwu w sytuacjach traumatycznych. Spośród osób telefonujących „90 procent nie jest chrześcijanami. To muzułmanie. Dzwonią do Heart4Iran z prośbą o modlitwę, bo nie mają dokąd się zwrócić. Szukają pomocy w Internecie i znajdują nas. Módlcie się, by Bóg dawał nam mądrość” – prosi Baghestani.

Dziękujmy Bogu za Heart4Iran, za ludzi, których Bóg uzdalnia do tej służby we wszelkiej mądrości, poznaniu i radzie, by mogli skutecznie pomagać szukającym pomocy. Niech stale czerpią z Bożego zaopatrzenia w Duchu Chrystusa, niech będą wytrwali, pełni Jego miłości i pokoju, służąc przez Jego Słowo. Dziękujmy Bogu za każdego, kto kontaktuje się z Heart4Iran, niech znajdzie potrzebną radę, uzdrowienie i wolność w Chrystusie Panu. „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia, przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie, i to co na ziemi…”. Kol. 1:14-16

Źródło: Heart4Iran, Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan