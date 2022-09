„Rewolucja satanistyczna”: sieć Disneya wydaje mroczny serial animowany „Little Demon”

„Little Demon”, serial animowany o kobiecie, która spotyka się z szatanem i wydaje na świat antychrysta, budzi zdumienie i wywołuje wstrząs kulturowy.

Pośród natłoku krytycznych reakcji na serial emitowany przez należącą do Disneya sieć FXX, z Dannym DeVito w roli szatana, liderzy chrześcijańscy i eksperci medialni biją na alarm z powodu teologicznych i praktycznych zagrożeń zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

„Nie mogę uwierzyć, że taki film istnieje” – powiedział Mike Signorelli, starszy pastor Kościoła V1 w New York City. „Gdybyśmy mogli cofnąć się o 30 lat, cały świat byłby zszokowany i oburzony”.

Niepokojące wątki

Signorelli nie przesadza, ponieważ już sam język promocyjny „Little Demon” ukazuje wplecione w film niepokojące tematy i obrazy: przemoc, pogaństwo i satanizm ukryte pod pozorem komedii.

(…)

Zdaniem pastora, film jest efektem powolnej erozji i zaniku moralności i etyki, prowadzącego kulturę prostą drogą ku miejscu, w którym spotykamy tak tragiczne i przerażające skutki.

„Z roku na rok, sytuacja stopniowo się zmienia, aż zaczynasz akceptować coś, czego w poprzednim pokoleniu nigdy byś nie zaakceptował” – powiedział. „Jako chrześcijanin sądzę, że nieprzyjaciel bierze na cel nasze dzieci. Nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom, mocom i rządcom na wyżynach niebieskich”.

(…)

Kultura chyli się ku upadkowi

Dr Ted Baehr, filar Hollywoodu i założyciel Movieguide, organizacji pomagającej rodzinom nawigować pośród treści przemysłu rozrywkowego, nie jest zdumiony pojawieniem się „Little Demon”, ani zaskoczony jego kontrowersyjnymi wątkami, szczególnie biorąc pod uwagę chwiejną pozycję kultury.

„Pojawienie się tej produkcji nie jest zaskakujące” – powiedział w rozmowie z CBN Faithwire, zwracając uwagę na niepokojące elementy i wątki. „To kierunek, w jakim zmierza nasza kultura”.

Chociaż „Little Demon” emitowany jest w FXX, kanale Disneya skierowanym do odbiorców w wieku od 18 do 34 lat, przykuwający uwagę język serialu i jego wątki, a szczególnie animowana forma, może przyciągać znacznie młodszych widzów zaciekawionych głównym tematem.

Do tego mamy też niezrozumiałe włączenie do scenariusza jednej z głównych bohaterek, córki diabła, która właśnie wchodzi w wiek nastoletni – wyraźnie niepasujący element produkcji dla dorosłych.

„Wszyscy wiemy, że dzieci chcą oglądać to, czego nie powinny oglądać” – powiedział Signorelli.

Inne reakcje

Signorelli i Baehr reprezentują dwie chrześcijańskie opinie o produkcji, która wzbudziła też reakcje wśród przedstawicieli polityki. Organizacja aktywistów One Million Moms (OMM) wydała skierowane przeciwko serialowi „pilne ostrzeżenie dla rodziców”, w którym stwierdza: „Disney zrobił kolejny niebezpieczny krok w kierunku ciemności”.

„Wraz z innymi związanymi z Disneyem produkcjami, takimi jak ‘Maleficent’ (‘Czarownica’), ‘Star vs. the Forces of Evil’ (‘Star Butterfly kontra siły zła’) i ‘The Owl House’, nowy serial animowany dla dorosłych ‘Little Demon’ również umiejscowiony jest w demonicznej rzeczywistości duchowej” – napisano w ostrzeżeniu.

Dalej OMM pisze: „Disney wprowadza widzów w świat demonów, czarownic i czarnoksięstwa, w tym dzieci, które mogą trafić na serial. Poza demoniczną zawartością serialu, umysły młodych widzów będą nasycane świeckim światopoglądem, które odzwierciedlają obecną kulturę”.

OMM stworzyło petycję, pod którą zebrano już ponad 24 tysiące podpisów.

Wśród głośnych krytyków serialu jest też kongresmen Mike Johnson (Republikanin, Louisiana).

Na początku września, kongresmen opublikował na Facebooku komentarz, w którym mówi o „niepokojącej”reklamie serialu. Opisuje sytuację, gdy w czasie transmisji niedawnych rozgrywek stanowych LSU-Florida Games próbował uchronić swoje 11-letnie dziecko przed obejrzeniem zapowiedzi „Little Demon”, która pojawiła się nagle w czasie przerwy na reklamy.

„Dzisiaj rano mógłbym napisać bardzo dużo, cytując całe strony wersetów biblijnych, ale zamiast tego powiem tylko to, co oczywiste: proszę, bądźcie ostrożni. Naszym zadaniem jako rodziców jest strzec serc i umysłów naszych dzieci” – napisał Johnson. „Ta kultura stała się alarmująco mroczna i znieczulona, i to już nie jest zabawa. Disney i FXX postanowili przyjąć i sprzedawać coś, co jest jednoznacznie złe. TRZYMAJCIE SIĘ OD TEGO Z DALEKA”.

Johnson zacytował słowa z 1 Listu Piotra 5:8: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący szukając, kogo by pochłonąć” (BW).

Następnego dnia Johnson opublikował dalszy ciąg wypowiedzi, broniąc swojego pierwotnego stanowiska i podkreślając wagę mówienia „prawdy w miłości”, wezwania dla chrześcijan z Listu do Efezjan 4:15.

Kongresmen powiedział, że ważne jest głośne mówienie prawdy „nawet, a czasem właśnie wtedy, gdy nie jest ona popularna”.

Słowa Johnsona brzmią prawdziwie w czasie, gdy rodzice zastanawiają się, jak poradzić sobie z programami takimi jak „Little Demon”.

Niepokój rodziców

Rodzice zaniepokojeni programami typu „Little Demon” muszą być sumienni, szczególnie, gdy społeczeństwo nieustannie przyjmuje i nasyca główny nurt kulturowy wątkami okultystycznymi i satanistycznymi.

„Całą kulturę ogarnęła rewolucja satanistyczna, jeśli chcemy ująć to w ten sposób” – powiedział Baehr, zachęcając rodziców do aktywnego monitorowania treści rozrywkowych, jakimi karmią się ich dzieci.

„Musimy je uczyć, by miały właściwe wartości, niech rozumieją, że zostanie satanistą nie zbuduje ich poczucia własnej wartości” – powiedział.

Baehr wyraził też ubolewanie z powodu „dużego problemu”, przed jakim rodzice dzisiaj stoją: zanim przeciętne dziecko osiągnie wiek pełnoletni, czekają je dziesiątki tysięcy godzin nasycania się programami rozrywkowymi.

Dlatego zachęca matki i ojców, by już od wczesnych lat byli czujni i uczyli swoje dzieci rozróżniania treści.

„Rodzice są przeciążeni, zapracowani, zmęczeni” – powiedział Baehr, zwracając uwagę, że matki i ojcowie powinni szkolić młodych ludzi, aby byli mądrzy i czujni nawet wtedy, gdy są sami. „Musimy uczyć nastolatki i dzieci w każdym wieku, by były medialnie mądre”.

Módlmy się o naszą kulturę zalewaną tak mrocznymi tematami.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN News, Faithwire