Reakcje chrześcijan północnokoreańskich na niedawny szczyt

W czasie historycznego szczytu prezydenta USA Donalda Trump’a i szefa państwa Korei Północnej Kim Jong Una w Singapurze w dniu 12 czerwca, dominował temat rozbrojenia jądrowego. Jednak z punktu widzenia wielu chrześcijan, sytuacja ich braci w tym kraju jest tematem zdecydowanie ważniejszym i wymagającym działań. Korea Płn. bowiem od lat znajduje się na szczycie Światowego Indeksu Prześladowań.

Na konferencji prasowej, która odbyła się wkrótce po spotkaniu, Donald Trump odpowiedział na zgłoszoną prośbę, aby sytuacja ludności kraju była „jednym z najważniejszych tematów”, wraz z denuklearyzacją, która została „szczegółowo omówiona”. Prezydent USA odpowiedział: „My się tym zajmiemy”.

Open Doors zwróciło się do niektórych północnokoreańskich chrześcijan mieszkających za granicą o ocenę bieżących wydarzeń.

Należy omówić sytuację chrześcijan

„To bardzo dobrze, że rozmawiali i rozmowy są kontynuowane. Musimy jednak modlić się i pracować nad tym, aby kwestia praw człowieka w prowadzonych rozmowach nie została pominięta. Traktat pokojowy i rozbrojenie jądrowe byłyby wielkimi osiągnięciami, ale nie można tego osiągnąć bez zajęcia się sytuacją ludzi żyjących w więzieniach i obozach pracy oraz tych, którzy muszą ukrywać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Simon* stoi na czele północnokoreańskiego oddziału serwisowego przy Open Doors.

Bóg może zmienić ludzi

„Nie powinniśmy być oszukiwani. Mieszkałam w Korei Północnej i wiem, jak straszni są Kimowie […]. Jest jednak możliwe, aby Bóg ich zmienił. Módlmy się, aby Bóg obnażył prawdziwe intencje Korei Północnej”.

Przed ucieczką Hea Woo* spędziła kilka lat w północnokoreańskim obozie pracy. Była gościem programu „Oblicza Prześladowań”.

„Do tej pory żaden z przywódców nie troszczył się o swój naród”.

„Ilu niewinnych ludzi zginęło z powodu prowadzonych prac nad rozwojem broni jądrowej, o której teraz mówią? Jak dotąd żaden z przywódców Korei Północnej nie dbał o swoich obywateli. Pozwalają po prostu ludziom głodować. Prawda o Kim Jong Unie powinna ujrzeć światło dnia. Proszę, módlcie się za wszystkich, którzy cierpieli w Korei Północnej”.

Yong Sooks* Mąż zmarł w więzieniu, ona sama uszła z życiem. Dziś mieszka w Korei Południowej, gdzie przygotowuje innych północnokoreańskich uchodźców do powrotu do ich ojczyzny.

Szczęśliwi, że prawa człowieka znalazły się w porządku obrad

„Prezydent Trump powiedział, że kwestie praw człowieka wymagają działań. Cieszę się, że temat ten znalazł się w porządku dziennym rozmów. Jednak to Kim Jong Un przede wszystkim musi pracować na rzecz praw człowieka. Nie rozmawiano o obozach karnych ani o wolności wyznania. Jest to proces i będę nadal o to zabiegał i modlił się o niego”.

John Choi* uciekł z Korei Północnej i obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie poświęcił się działaniom na rzecz praw człowieka.

Prosimy, módl się za mieszkańców Korei Północnej, a zwłaszcza za nasze duchowe rodzeństwo, które jest prześladowane. Zostań partnerem modlitewnym na rzeczy chrześcijan w Korei Północnej!

*Imię zmieniono

Prosimy, módl się za chrześcijan w Korei Północnej:

Módl się za wielu cierpiących chrześcijan w podziemiu i w obozach pracy, aby Jezus ich umocnił w wierze.

Módl się, aby wyzwalające orędzie Ewangelii rozprzestrzeniło się w całym kraju.

Módl się o rozpoczęty proces zbliżenia i rozbrojenia, aby doprowadził on do poprawy warunków życia wszystkich ludzi w tym kraju, i aby kraj ten doświadczył odrodzenia.

za Open Doors Polska