Przetłumaczyć Boga – Shawn Bolz

Czas przejść do działania!

Kiedy połączymy ze sobą pasję dla sfery proroczej i miłość do ludzi, możemy czerpiąc z Nieba przekształcać ludzkie serca.

Dająca do myślenia filozofia służby proroczej Shawna Bolza, jego spektakularne sukcesy i bardzo prawdziwe porażki zainspirują Cię i wyposażą do tego, aby:

uczyć się tego, jak słyszeć głos Boży dla siebie i innych;

wzrastać, dokonując prostych, przemyślanych kroków;

podejmować coraz większe ryzyko;

pozostawać odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny;

dobrze kochać ludzi;

wzrastać w intymnej relacji z Bogiem.

Shawn Bolz jest znanym na całym świecie głosem proroczym,, który usługiwał tysiącom osób – od koronowanych głów po ludzi na ulicy. W tej książce dzieli się on z nami tym, czego nauczył się na temat sfery proroczej i robi to w sposób absolutnie niepowtarzalny i pełen świeżości. Shawn dąży w tym, co robi do nadrzędnego celu, jakim jest wejście w pełną miłości relację z człowiekiem, nie ograniczając się jedynie do rozwijania daru czy zdobywania informacji. Wyzwala on nas do tego, abyśmy robili to samo.

REKOMENDACJE:

Przetłumaczyć Boga stanowi niezwykłą lekturę, pełną praktycznej mądrości i doniosłych, fascynujących historii, które ilustrują każdy z przedstawianych w niej punktów. Przeczytałem tę książkę za jednym zamachem podczas lotu do Azji, i trudno mi było przerwać lekturę nawet na chwilę. Zachęcam każdą osobę, która pragnie dowiedzieć się więcej na temat sfery proroczej, aby zakupiła i przeczytała książkę Przetłumaczyć Boga.

Chciałbym tutaj zarekomendować nie tylko książkę, ale również jej autora. Pamiętam, jak modliłem się za niego jakieś dwadzieścia lat temu, kiedy nie miał jeszcze znanej służby, i chcę zapewnić czytelników, że rozwinął on niezwykle zdrowy styl posługi, przez którą przekazuje wiele mocnych, niezwykle trafnych słów, stanowiących ogromną zachętę dla wielu ludzi.

Randy Clark, mówca, założyciel organizacji Global Awakening, autor i współautor ponad czterdziestu tytułów, między innymi serii broszur Kluczowe przesłanie.

Przetłumaczyć Boga to książka, na którą czekał Kościół. Shawn Bolz delikatnie przeprowadza nas przez swoją podróż odkrywania Boga, który „nie poczytuje im ich win”. Książka ta jest podręcznikiem dla praktyków. Stanowi zarówno zachętę, jak i instrukcję. Jest odświeżająca, biblijnie zrównoważona i empirycznie inspirująca. Wierzę, że jest to słowo na teraz dla Kościoła, który spragniony jest precyzyjnej, odnoszącej się do prawdziwego życia służby proroczej.

Biskup Joseph L. Garlington, naczelny biskup międzynarodowej sieci zborów i służb Reconciliation!, pastor Covenant Church w Pittsburghu.

Shawn Bolz prowadzi jedną z najbardziej niezwykłych i precyzyjnych służb proroczych, jakie znam, i to właśnie dlatego jestem aż tak podekscytowany tą książką! Shawn potrafi zdjąć ze sfery proroczej zasłonę hipermistycyzmu i sprawić, że staje się dostępna dla każdego, kto jest głodny intymnej relacji z Bogiem. Cieszę się, widząc, że wszystko to zostało uchwycone w tej autentycznej książce. Z każdej stronicy emanują łaska, prawda i miłość Boga.

Will Ford, dyrektor katedry Marketplace Leadership w szkole Christ for The Nations Institute, autor książki Created for Influence: Transforming Culture from Where You Are.

Przetłumaczyć Boga – Shawn Bolz

Podtytuł: Jak usłyszeć Boży głos dla siebie i dla świata

Autor: Shawn Bolz

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON