Prześladowania za strony wyznawców voodoo

21-letni Marc zmagał się z przewlekłą chorobą, na którą nie umiał znaleźć lekarstwa. Odwiedził wielu lekarzy, a także szamanów voodoo*, ale nie przyniosło to żadnego efektu. To właśnie wtedy, jeden z jego przyjaciół zaprosił go do kościoła. Kiedy Marc usłyszał Ewangelię, stał się naśladowcą Chrystusa. Bóg uzdrowił nie tylko jego duszę, ale i fizyczne ciało.

Kiedy Marc przyjął chrzest, jego ojciec praktykujący religię voodoo, wynajął ludzi, aby go pobili. Mężczyzna był niezwykle zdenerwowany, że jego najstarszy syn porzucił religię swoich przodków. Nakazał mu odejść z domu. Marc przez moment znalazł schronienie u innych członków rodziny, którzy jednak za wszelką cenę starali się zmusić go do powrotu do pogańskich praktyk. Młody chrześcijanin musiał uciekać przez okno. Obecnie mieszka z rodziną pastora i próbuje znaleźć pracę. Jego pragnieniem jest głoszenie Ewangelii. „Odwagi dodają mi słowa Jezusa zapisane w Biblii: „Nigdy cię nie opuszczę” – powiedział Marc.

Módlmy się, aby dobry Bóg kontynuował swoje potężne dzieło, które rozpoczął w Marcu. Prośmy PANA, aby pomógł Marcowi znaleźć pracę i dał mu dom. Módlmy się, aby ten młody człowiek potrafił dzięki Bożej łasce kochać tych, którzy go nienawidzą. Prośmy również o to, aby Bóg w swoim miłosierdziu uwalniał ludzi spod sideł ciemności i prowadził ich do zbawczego światła Ewangelii Jezusa Chrystusa.

*Voodoo jest synkretyczną religią afroamerykańską wyznawaną głównie w Haiti i na południu USA. Podstawę voodoo stanowią rdzenne wierzenia ludów zachodnioafrykańskich (szczególnie Joruba, Kongo, Fulani) wraz z elementami religii katolickiej i spirytyzmu.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan