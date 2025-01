Prześladowania chrześcijan „na najwyższym możliwym poziomie”

Przedstawiciele Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) zaprzeczyli, jakoby ich kraj ograniczał chrześcijanom i wyznawcom innych religii wolność wyznania. Podczas publicznego przesłuchania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku północnokoreańscy delegaci podkreślili jednak, że religia „nie może być wykorzystywana do podważania reżimu”. Według Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors, w żadnym innym kraju na świecie chrześcijanie nie są prześladowani tak dotkliwie, jak w Korei Północnej.

Naruszenia praw człowieka w Korei Północnej powracającym tematem na forum ONZ

„Prawo do wolności wypowiedzi i wolności wyznania jest podstawowym prawem obywateli zapisanym w konstytucji” – powiedział północnokoreański urzędnik 7 listopada na spotkaniu Powszechnego Przeglądu Okresowego. W przeszłości rażące naruszenia praw człowieka w Korei Północnej, w tym wolności wyznania, były powracającym tematem na forum ONZ. Przedstawiciel Korei Północnej odniósł się jednak do artykułów 67 i 68 północnokoreańskiej konstytucji, zgodnie z którymi obywatele mają wolność słowa, prasy i wyznania. „Dzięki tej prawnej gwarancji obywatele mogą swobodnie wyrażać swoje opinie, angażować się w działalność prasową i otrzymywać niezbędne warunki do praktykowania religii”. Podkreśla, że tych przepisów nie można jednak nadużywać „jako środka do obalenia rządu, podważania systemu politycznego lub zakłócania porządku publicznego”.

Były więzień obozu opowiada o torturach i przesłuchaniach

Simon Lee*, koordynator Open Doors ds. pracy wśród Koreańczyków z Północy, opisuje, jak wygląda prawdziwe życie północnokoreańskich chrześcijan: „Prześladowanie chrześcijan jest na najwyższym możliwym poziomie i obejmuje wszystkie sfery życia. Biblia jest zakazaną książką, modlitwa jest nielegalna, a chrześcijanie, których wiara zostanie ujawniona, muszą liczyć się z torturami, więzieniem i przymusową pracą. Wielu z nich dostaje wyrok śmierci. Są lojalnymi obywatelami, ale ponieważ wierzą w Boga, reżim surowo ich karze”.

Esther*, północnokoreańska chrześcijanka, została deportowana przez władze po ucieczce do sąsiednich Chin i trafiła do jednego z obozów. Opowiedziała Open Doors o przesłuchaniach, podczas których nie tylko musiała rozebrać się do naga, ale także była torturowana. Esther mówi: „Zadawali mi trzy ważne pytania: Czy chodziłaś do kościoła w Chinach? Czy spotkałaś południowokoreańskich misjonarzy w Chinach? Czy oglądałaś południowokoreańską telewizję?”.

Simon Lee mówi: „Bóg jeden wie, ilu naszych braci i sióstr budzi się każdego ranka w tych przerażających miejscach, ale szacujemy, że są ich dziesiątki tysięcy. Potrzebują naszych modlitw”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Korea Północna zajmuje 1. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska

Prosimy, módl się za chrześcijan w Korei Północnej:

Módl się za chrześcijan więzionych w obozach pracy; o Boże pocieszenie, wytrwałość w wierze i odwagę do dzielenia się nadzieją Ewangelii z innymi więźniami.

Módl się za wszystkich innych chrześcijan o ochronę przed wytropieniem przez władze – zwłaszcza podczas tajnych spotkań kościołów domowych.

Módl się o rozwój Kościoła w Korei Północnej oraz o zaspokojenie wszelkich potrzeb chrześcijan zarówno tych duchowych, jak i materialnych.

Módl się za Kim Dzong Una i innych przywódców, aby poznali Jezusa i wypełnili swoją odpowiedzialność przed Bogiem.