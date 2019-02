Przemieniaj mnie Panie! – Evelyn Christenson

Przemieniaj mnie Panie! Nie mojego męża, ani dzieci czy pastora, lecz przemień właśnie mnie. Autorka w ciągu swej wieloletniej służby odkryła, że największe zmiany dokonują się w nas poprzez modlitwę.

W swojej bestsellerowej książce nakreśliła kilka sposobów na prawdziwą zmianę, dzięki której nasze otoczenie ulega przemianie rozpoczynającej się w nas samych. Wskazuje na Boga, sprawcę tego procesu, odwołując się do własnych doświadczeń, w których to On uczył ją i jej najbliższych tych jakże prostych, jednak rewolucyjnych prawd.

Evelyn Christenson, autorka wielu pozycji, takich jak znane polskiemu czytelnikowi Przewodnik do ewangelizacji poprzez modlitwę czy Gdy kobiety się modlą, przez dziesięciolecia przemawiała i nauczała kobiety w kościołach, na konferencjach, podróżując po całych Stanach Zjednoczonych i wielu krajach na wszystkich kontynentach.

Dane książki:

Stron: 168

Format: 15 x 21 cm

Oprawa: twarda

Rok wydania: 2014

Wydawca: Wydawnictwo CLC