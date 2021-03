Przełomowa terapia – Charles Graeber

Immunoterapia – przełom w leczeniu nowotworów

Lekarze potwierdzają, że immunoterapia daje spektakularne efekty w leczeniu nowotworów. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej uznało ją za jedną z pięciu przełomowych terapii w dziejach medycyny. Za badania nad immunoterapią w leczeniu raka w 2018 roku Nagrodę Nobla z medycyny odebrali Amerykanin James P. Allison i Japończyk Tasuku Honjo.

W swojej najnowszej książce bestsellerowy autor Charles Graeber szczegółowo opisuje zdumiewające odkrycie naukowców, które pozwala uaktywnić układ odpornościowy pacjenta do skutecznej walki z nowotworem. Przełomowa terapia to niezwykła historia wyścigu z czasem, chorobą i naszym własnym ciałem.

Od dziesięcioleci lekarze zastanawiali się, czemu ludzki organizm nie rozpoznaje niebezpieczeństwa, jakim są komórki nowotworowe, i pozwala im się rozwijać. To dlatego rak jest dla nas tak zabójczy. Dziś znamy już odpowiedź i wiemy, co należy zrobić. Immunoterapia to prawdziwy przełom i nasza wielka szansa na wygranie życia.

Przełomowa terapia

Autor: Charles Graeber

Oprawa miękka

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-7878-3

EAN: 9788324078783

Liczba stron: 336

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Format: 158x225mm

Cena katalogowa: 46,99 zł

Rok wydania: 2021