„Polowanie” na wyznawców tradycyjnego poglądu na małżeństwo i seksualność

Chrześcijańska polityczka sądzona za swoje poglądy religijne na temat małżeństwa i seksualności ostrzega przed zagrożeniem dla wolności słowa, nadal walcząc przed sądem w swojej sprawie.

Paivi Rasanen, była minister spraw wewnętrznych Finlandii, w zeszłym roku została oczyszczona z wszelkich oskarżeń o „mowę nienawiści” w jednomyślnym orzeczeniu, zgodnie z którym „interpretacja koncepcji biblijnych nie należy do zadań sądu okręgowego”.

Rasanen znalazła się przed sądem z powodu dzielenia się swoimi poglądami na Twitterze w 2019 roku, z powodu debaty radiowej z tego samego roku i broszury, którą wydała w 2004 roku.

„Niewinny”

Mimo oczyszczenia z zarzutów, fiński oskarżyciel złożył apelację od werdyktu „niewinny”, zmuszając Rasanen do powrotu przed sąd i obrony swoich przekonań.

Pisząc w „The Critic” o toczącej się bitwie prawnej, Rasanen wyraziła niepokój o to, w jaki sposób prawa o „mowie nienawiści” w państwach zachodnich prowadzą do „polowania na czarownice” przeciwko ludziom, którzy mają „inne poglądy, niż przyjęta ortodoksja państwowa”.

Ostrzegła, że jeśli wysoko postawionym politykom takim jak ona można „zgotować udrękę” za ich poglądy, wolność słowa zwykłych obywateli jest jeszcze bardziej „zagrożona”.

Rasanen wyraziła przekonanie, że jeśli nie wygra obecnej bitwy sądowej, inni, którzy podzielają jej poglądy i publicznie je wyrażają, w tym pastorzy, mogą spodziewać się podobnych konsekwencji.

„Wkrótce się dowiemy, czy wyrażanie moich chrześcijańskich, biblijnie ugruntowanych przekonań jest we współczesnej Finlandii czynem przestępczym” – napisała.

„Jeśli tak, możemy mieć problem z każdym, kto w moim kraju cytuje lub naucza z Biblii.

„Kłopoty czekają nawet tych, którzy choćby odważą się podważać ustaloną naukę najbardziej dominującego ‘kościoła’ ideologicznego naszych czasów.

Polowanie na heretyków

„Wygląda na to, że zachodnie społeczeństwo jeszcze nie skończyło z ‘heretykami’” – stwierdziła.

Rasanen powiedziała, że jeśli fiński oskarżyciel wygra apelację, wolność słowa będzie jeszcze bardziej zagrożona.

„Jeśli politykom zajmującym stanowiska publiczne mogą zgotować udrękę za mocne trwanie przy tym, w co wierzą, to o ile bardziej zagrożona jest wolność słowa zwykłego obywatela, który nie ma platformy, by stanąć do walki?” – powiedziała.

„Można się nie zgadzać z moimi chrześcijańskimi przekonaniami na temat małżeństwa i seksualności. Ale jeśli wolność słowa nie jest dla wszystkich, to jest dla nikogo.

„Dzisiaj mogą być pod ostrzałem ci, którzy podzielają moje przekonania, ale jeśli poślą mnie do więzienia za proste pytanie, nie wiadomo, jakie pytania będą zakazane jutro” – powiedziała Rasanen.

Autor: Raymond Powell

Źródło: Christian Today

