„Prezydent elekt Biden będzie szukał Bożego serca”. Pastor i ksiądz będą się modlić na inauguracji

Duchowny Silvester Beaman, pastor Afrykańskiego Kościoła Metodystyczno-Episkopalnego Bethel w Wilmington w Delaware, wygłosi błogosławieństwo podczas ceremonii wprowadzenia na urząd prezydenta elekta Joe Bidena, która odbędzie się w środę 20 stycznia. Beaman wyraża pewność, że prezydent elekt będzie „szukał Bożego serca” w prowadzeniu kraju.

„Końcowe błogosławieństwo podczas tego wydarzenia to okazja, by Bóg okrył naród łaską w czasie wprowadzania administracji Biden-Harris” – napisał Beaman w oświadczeniu na Facebooku w czwartek 14 stycznia. „Osobiście wiem, że prezydent Biden będzie szukał Bożego serca, taki miał styl życia w ciągu lat. W najtrudniejszych chwilach, to właśnie światło Bożej miłości prowadziło go i podtrzymywało”.

Pastor, który od prawie 30 lat zna rodzinę Bidenów i jest bliskim powiernikiem i przyjacielem prezydenta elekta, latem 2020 roku gościł Bidena w swoim kościele po śmierci George’a Floyda. Biden spotkał się wtedy z parafianami i liderami społeczności czarnoskórych, by poruszyć temat rasizmu i brutalności policji.

„codziennie będzie szukał Bożej łaski”

Beaman nazwał zaproszenie do wygłoszenia błogosławieństwa „najwyższym zaszczytem” i wyraził przekonanie, że Biden, który jest katolikiem, „codziennie będzie szukał Bożej łaski”.

„Bycie poproszonym przez prezydenta elekta Josepha R. Bidena o wygłoszenie błogosławieństwa podczas 59. ceremonii inauguracyjnej, która odbędzie się 20 stycznia 2021 roku w stolicy naszego kraju, to najwyższy zaszczyt i doniosła chwila” – powiedział. „Nie ma nic bardziej wymagającego czy decydującego, niż bycie przywódcą wolnego świata. Dlatego [prezydent Biden] będzie codziennie szukał Bożej łaski”.

Inwokację podczas ceremonii wygłosi też inny wieloletni przyjaciel Bidena, ojciec Leo J. O’Donovan, amerykański ksiądz katolicki, jezuita i teolog, który służył jako 44 rektor Uniwersytetu Georgetown.

W wypowiedzi dla „National Catholic Reporter”, O’Donovan powiedział, że Biden osobiście do niego zadzwonił i zaprosił do modlitwy podczas inauguracji drugiego w historii, katolickiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a on przyjął zaproszenie. Jezuicki ksiądz poprowadził mszę żałobną na pogrzebie najstarszego syna Bidena, Beau, który w 2015 roku, w wieku 46 lat zmarł na raka mózgu.

Lady Gaga, która zaśpiewa hymn narodowy

Wśród innych uczestników ceremonii inauguracyjnej Bidena będzie Lady Gaga, która zaśpiewa hymn narodowy, i Jennifer Lopez, która wystąpi w repertuarze muzycznym.

Od soboty 16 stycznia, Prezydencki Komitet Inauguracyjny Bidena rozpoczyna codzienną serię wydarzeń trwających aż do środowej uroczystości, według planu opublikowanego na stronie internetowej Komitetu.

Na weekend przewidziano dwa koncerty muzyczne, natomiast przez cały poniedziałek, Komitet będzie współpracować z organizacjami lokalnymi, stanowymi i krajowymi w wydarzeniach odbywających się w ramach Narodowego Dnia Służby, dla uczczenia Dnia Martina Luthera Kinga Jr.

We wtorek, Komitet poprowadzi dzień pamięci ku czci ofiar COVID-19 w miastach w całym kraju. W czasie ceremonii w Waszyngtonie D.C. zostaną zapalone światła wokół Stawu przed Pomnikiem Lincolna.

Autor: Leonardo Blair

Źródło: Christian Post