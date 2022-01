Wyłączasz budzik.

Pijesz kawę.

Ubierasz się i jedziesz do biura lub, jeszcze w piżamie, włączasz laptopa.

Albo leżysz w łóżku, patrząc w sufit i zastanawiając się, dlaczego nie spełniasz się w swojej pracy.

Mamy dla ciebie dobrą wiadomość.

Praca na całe życie, pięcie się po szczeblach kariery, toksyczny wyścig szczurów – to wszystko należy już do przeszłości. Żyjemy w świecie, w którym częste i płynne zmienianie ról, branż czy lokalizacji staje się normą. Ta nowa rzeczywistość może być stresująca i przytłaczająca, ale jeśli wiesz, jak się w niej poruszać, okazuje się pełna możliwości, wolności i sensu.

Jednak aby w pełni skorzystać z wolności, jaką oferuje nam współczesny rynek pracy, każdy z nas musi najpierw odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Jakie są moje mocne strony? Co jest dla mnie ważne w życiu? Co mnie napędza i motywuje? Gdzie chcę się znaleźć w przyszłości? Bez względu na to, na jakim etapie swojej drogi zawodowej jesteś, dzięki temu poradnikowi:

– rozpoznasz i zaczniesz używać swoich mocnych stron,

-zdefiniujesz wartości, które cię motywują,

– zyskasz pewność siebie,

– zbudujesz lepsze sieci kontaktów,

– dowiesz się, jak wykorzystać swoje możliwości.

Praca marzeń. Stwórz karierę, którą pokochasz to karierowe antidotum na bolączki każdego, kto się zastanawia, dlaczego aktualna praca nie daje mu szczęścia, oraz wszystkich, którzy chcą olać wyścig szczurów i zaprojektować swoją przyszłość, lecz nie wiedzą, od czego zacząć.

Dane książki:

Tytuł: Praca marzeń. Stwórz karierę, którą pokochasz

Autorzy: Helen Tupper, Sarah Ellis

Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-7242-2

EAN: 9788324072422

Liczba stron: 240

Wydawnictwo: Znak Literanova

Format: 155x235mm

Cena katalogowa: 44,99 zł