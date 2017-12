Północny Irak: Powrót do szkoły i życie na nowo

W sierpniu rodzina Noe powróciła do rodzinnej miejscowości Karamles na równinie Niniwy. Przez trzy lata mieszkali oni jako uchodźcy w kurdyjskim mieście Irbil uciekając przed terrorem IS. Jako jedna z pierwszych rodzin powrócili do Karamles i wraz z innymi rodzinami i lokalnym kościołem odbudowują chrześcijańską miejscowość.

Dom rodziny został całkowicie spalony po powrocie. Noe mieszka z rodzicami Hathem, Almasem i jego rodzeństwem Samem, Janem Hanną i Saliną w domu ciotki. Od października ponownie otwarto szkoły w tym regionie, chociaż istnieje poważny niedobór nauczycieli. Jedni opuścili kraj w czasie wojny, inni przeszli na emeryturę. Tak więc Noe i jego koledzy z klasy muszą być nauczani w niektórych przedmiotach przez innych nauczycieli przedmiotów.

Z tego powodu nie ma jeszcze ustalonego planu lekcji. W niektórych dniach Noe wraca do domu już o 11″, mówi jego matka Almas. „W innych o 12:30”, ale rozpoczęcie nauki w szkole jest krokiem do codziennego życia, nie tylko dla rodziny, ale dla całego społeczeństwa w tym regionie. Szkoła w Karamles już teraz wygląda znacznie lepiej niż podczas naszej pierwszej wizyty u Noe. Budynek pomalowano i wymieniono zniszczone okna.

Noe dobrze radzi sobie w szkole, mimo wciąż trudnej sytuacji: „Noe jest inteligentnym uczniem. Uzyskał bardzo dobre wyniki w testach. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję Bogu”, mówi Almas.

Prosimy nadal o modlitwę za Noe i jego rodzinę oraz całą Nizinę Niniwa!

Módlmy się….

aby Noe i jego koledzy z klasy mogli uczyć się w pokoju.

aby odbudowa mogła być kontynuowana.

aby po wojnie w północnym Iraku Kościół mógł być światłem dla wielu.