Poetyckie przeżywanie. Wiersze – Stanisław Malina

Przeżywanie Boga

w smutkach i radościach,

w porażkach i sukcesach,

w upadkach w grzech

i darze przebaczenia,

w największym cudzie duchowego narodzenia

i przynależności do Jego Królestwa –

nie jest i nie powinno być li tylko sprawą prywatną i osobistą.

Od autora:

Przeżywanie Boga zawsze znajduje swój wyraz!

Dlatego – między innymi – te wiersze …

Zbiór „Poetyckie przeżywanie” zawiera wszystkie teksty, jakie równolegle dane mi było utrwalić w zapisie muzycznym. W dzień mojego nawrócenia, w ten właśnie sposób podziękowałem po raz pierwszy mojemu Zbawcy za początek nowego życia duchowego.

Dane książki:

Tytuł: Poetyckie przeżywanie. Wiersze

Autor: Stanisław Malina

Wydawca: Chrystiańskie Wydawnictwo Malina

SPIS TREŚCI:

I Ewangelizacja

Ludzie Boga chcą

Trzy kroki

Pójdź

Szukasz?

Nad światem tym

Majestat

Gdzie jesteś?

Obłok chwał

Nie idź do nieba sam

U krzyża podstawy

Radujmy się razem

II Modlitwa

Dzięki

Panie, ratuj!

Boże, okaż cud

Otwórz

Czemu?

Oświecaj mnie

Najbardziej chcę

Chcę miłość dać

Przyszedłeś

Za wszystko dziękujcie

Modlitwo moja

III Biblia

Oto Bóg

Nowe przykazanie

Ogień

Zbawienie a nie cienie

Patrzcie

Kto?

Łaska i pokój

Jesteście warci

Zacheusz

Ezdrasz

Enoch

IV Dzieci

Piosenka poranna

Pieśń wieczorna

By

Proszę

Dziękczynienie

Dziecino kochana

Jak radośnie

Jezus, takie imię Jego

Nawróć się!

Dziś narodził się nasz Pan

Drogi Boże

V Życie chrystiańskie

Skarb Bożego Słowa

Wola

Sławcie Pana

Pytania i odpowiedzi

Miłość

Zwiastuję Ewangelię

Wróć do domu

Największe przykazanie

Niech nam Bóg miłości będzie

Pochód Bożych

Chwalmy Go!

VI Pociecha

Czasem nie widzi się

Nie zapomnij

Na dni posuchy

To mój dom

Co?

Nie patrz

Dobry Pasterz

Pasterzem mym Jezus

Idę do Bożego miasta

Bojaźń drży przed karą

Nie bój się!

VII Okolicznościowe

Niech się święci

Życzenia

Czas

Już dość!

Świadectwo

Dzwony

Syn Boży

Słowo

Emaus

Zmartwychwstał

Gloria