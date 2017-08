Pewna siebie mama – Joyce Meyer

Od wydawcy: Trenerka, cheerleaderka, powierniczka, szefowa kuchni, szofer – lista prac, jakie wykonuje mama, jest szeroka jak horyzont. Być może dlatego wiele mam czuje się niepewnie, próbując wychować swoje dzieci w świecie pełnym wyzwań i ciągłych zmian. Jeśli kiedykolwiek kładłaś się do łóżka rozczarowana sobą, jeżeli miałaś poczucie, że nie dajesz rady lub marzyłaś o podręczniku do macierzyństwa, to Joyce Meyer – autorka najlepiej sprzedających się książek według New York Times – ma coś właśnie dla ciebie.

Dzięki książce „Pewna siebie Mama”

otrzymasz zapewnienie, że nie jesteś sama – Bóg jest z tobą i On pragnie ci towarzyszyć w wyzwaniach, przed jakimi stajesz każdego dnia. Dzięki inspirującym historiom, biblijnym wartościom i cennym życiowym lekcjom samej Joyce, odkryjesz nową drogę do pewności siebie i radości z macierzyństwa. Niezależnie od tego, ile masz lat, ilu członków liczy twoja rodzina i w jakich okolicznościach się znajdujesz, książka pomoże ci stać się matką, jaką Bóg pragnie, abyś była – radosną i pewną siebie!

Joyce Meyer jest jednym z najbardziej praktycznych i znanych na całym świecie nauczycieli biblijnych. Jej książki pomogły milionom ludzi odnaleźć nadzieję i odnowienie. W swojej służbie Joyce porusza wiele tematów, kładąc szczególny nacisk na umysł, emocje, słowa i motywację. Swoimi doświadczeniami dzieli się w skuteczny i bezpośredni sposób – tak by inni mogli samodzielnie zastosować to, czego ona sama się nauczyła.

Dane książki „Pewna siebie mama”:

Podtytuł: Poprowadź swoją rodzinę z Bożą siłą i mądrością

Autor: Joyce Meyer

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON