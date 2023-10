Patriarcha Jerozolimy chce się oddać w ręce Hamasu w zamian za dzieci

Łaciński patriarcha Jerozolimy zaoferował się w zamian za uwolnienie izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Hamas powiedział, że przetrzymuje 200 osób. Uważa się, że są to głównie cywile, którzy zostali porwani podczas ataku na Izrael 7 października.

Kardynał Pierbattista Pizzaballa powiedział agencji Reuters, że jest gotów zrobić wszystko, aby uwolnić zakładników.

„Jestem gotowy na wymianę, cokolwiek, jeśli może to doprowadzić do wolności, aby sprowadzić dzieci do domu” – powiedział. „Nie ma problemu. Z mojej strony jest całkowita gotowość. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest próba uwolnienia zakładników”.

Wojna gwałtownie się zaostrzyła we wtorek wieczorem po eksplozji w prowadzonym przez anglikanów szpitalu Al Ahli w mieście Gaza, w którym oprócz pacjentów przebywali uchodźcy po nakazie ewakuacji. Zarówno Izrael, jak i Hamas zaprzeczają, że są odpowiedzialni za wybuch.

W zeszłym tygodniu kardynał Pizzaballa powiedział Daily Wire o trudnościach związanych z ewakuacją i wspieraniem katolickiej trzody w Gazie.

„Nie mamy miejsca, do którego mogliby się ewakuować po tej stronie granicy. Nie mamy też możliwości aby przetransportować osoby niepełnosprawne i starsze, nawet gdybyśmy mieli gdzie” – powiedział. „Więc w tej chwili jesteśmy bezsilni”.

Dodał jednak, że próba negocjacji z Hamasem nie byłaby obecnie „realistyczna” dla Izraela.

„Musimy powstrzymać przemoc, wojnę, a następnie zobaczyć, co możemy zrobić gdy zaprzestaną walki” – powiedział.

Autor: Jennifer Lee

Źródło Christian Today