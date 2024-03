Pandemia populistów – Wojciech Sadurski

„Widmo krąży po świecie – widmo populizmu”.

Dlaczego ostatnia dekada przynosiła kolejne wyborcze zwycięstwa ruchów, które uderzały w wolność wyboru, rozbrajały podział władzy i odbierały gwarancję praw obywatelskich?

Jak w katolickiej Polsce, udało się pogodzić sprzeciw wobec przyjęcia nawet niewielkiej liczby uchodźców z ogarniętej wojną Syrii z ideą chrześcijańskiego miłosierdzia?

To sukcesy populistów, czyli tych, którzy udzielają odpowiedzi na bolesne, często lekceważone, obawy i zmartwienia towarzyszące społeczeństwu.

Tyle, że to odpowiedzi błędne i fałszywe.

Konstytucjonalista Wojciech Sadurski kreśli mapę współczesnych populizmów od Warszawy po Waszyngton, dowodząc, że choć nie ma jednego populizmu, to jak zestawy klocków Lego, składają się one z podobnych elementów. Jego książka to żywy opis choroby, która dotknęła demokracji, ale i przewodnik po tym, jak ją uleczyć.

Dane książki:

Tytuł: Pandemia populistów

Autor: Wojciech Sadurski

Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: I

ISBN: 978-83-240-4518-1

EAN: 9788324045181

Liczba stron: 384

Wydawnictwo: Znak

Format: 140×205

Tłumaczenie: Anna Wójcik

Rok wydania: 2024