Pakistan: Nadzieja dla nastolatki zmuszonej do małżeństwa

Według pakistańskiego ministra praw człowieka, Wysoki Sąd prowincji Sindh nakazał, by Arzoo Raja, 13-letnia chrześcijanka, została zabrana od porywacza przez policję i przeniesiona do muzułmańskiego dla schroniska dziewcząt. Decyzja pojawiła się prawie miesiąc po jej porwaniu, zmuszeniu do przejścia na islam i wydaniu za mąż wbrew jej woli za 44-letniego muzułmańskiego sąsiada.

Sędzia odrzuca prawdziwość aktu urodzenia 14 letniej dziewczynki

To dobra wiadomość dla rodziców Arzoo i zespołu prawnego walczącego o zwrócenie jej rodzinie. Prawo w Karaczi nie zezwala na małżeństwo z dziewczynami poniżej 18 r.ż. W odniesieniu do tego, jej rodzice przedstawili w sądzie jej akt urodzenia. Sędzia nie uznał jednak aktu urodzenia wystawionego przez kościół i zarządził konsultacje medyczne. Lekarze po badaniach przedstawili raport stwierdzający, że dziewczyna ma około 14 lat, nie więcej. Jej porywacz Ali Azhar został aresztowany i oskarżony o uprowadzenie, zmuszenie do zmiany wyznania i poślubienie nieletniej.

13 października Ali porwał dziewczynkę z jej domu w Railway Colony w Karaczi. Jej rodzice Rita i Raja niezwłocznie zgłosili zajście na policji. Dwa dni później otrzymali wezwanie na komisariat. Pokazano im dokumenty dostarczone przez Azahra Ali, w tym świadectwo jego ślubu z Arzoo. Stwierdzające, że dziewczynka ma 18 lat i przeszła na islam.

Dwa tygodnie później, 27 października sąd orzekł ważność małżeństwa i polecił policji, by nie „nachodziła nowo poślubionej pary”. Sędzia odrzucił twierdzenie, że Arzoo została zmuszona do przejścia na islam, i odmówił uznania dokumentów potwierdzających jej wiek. Choć rodzina dostarczyła świadectwo jej urodzenia otrzymane z Państwowego Urzędu Danych i Rejestracji. Zgodnie z którym dziewczynka urodziła się 31 lipca 2007 roku.

Przebieg sprawy sądowej

Arzoo pojawiła się w sądzie w otoczeniu licznej grupy muzułmanów, którzy nie pozwalali nikomu się do niej zbliżać. Na widok matki rzuciła się w jej kierunku, ale porywacz udaremnił jej wysiłki, przytrzymując ją mocno za ramię.

Sędzia orzekł, że „klientka [Arzoo] początkowo należała do religii chrześcijańskiej”, jednak z czasem „zrozumiała i uświadomiła sobie, że islam jest religią uniwersalną i poprosiła rodziców oraz innych członków rodziny o przyjęcie islamu. „Gdy ci odmówili, sama to zrobiła, po czym „pod wpływem mądrej rady zawarła małżeństwo z Azharem z własnej woli, bez nacisku i strachu”.

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) otrzymała apel od matki dziewczynki, Rity, błagającej o jej uwolnienie. „W imię Boga, proszę, uratujcie naszą córkę. Jesteśmy głęboko zmartwieni. Proszę, pomóżcie nam. [Porywacz] i jego pomocnicy straszą nas, jesteśmy przez nich zagrożeni. Proszę, wysłuchajcie naszego apelu”.

Pomimo ciężkich zmagań, dziewczynka odebrana porywaczowi

Rodzina Arzoo podważyła ważność jej małżeństwa na podstawie Ustawy z Sindh o Ograniczeniu Małżeństw Dzieci, która zabrania małżeństw nieletnich poniżej 18 roku życia. W Pakistanie relacja seksualna z dziewczynką poniżej 16-roku życia stanowi ustawowy gwałt. W związku z którym grozi kara śmierci lub minimum 10 lat więzienia.

Po zniknięciu Arzoo jej rodzice stracili pracę i otrzymywali od porywaczy groźby. Decyzja sądu z 27 października spowodowała liczne protesty w Pakistanie. Co spowodowało że na początku listopada, sąd postanowił o odebraniu Arzoo porywaczowi i przeniesieniu do muzułmańskiego dla schroniska dziewcząt.

Według danych Movement for Solidarity and Peace, każdego roku w Pakistanie muzułmańscy mężczyźni porywają do tysiąca chrześcijańskich i hinduskich dziewcząt i kobiet w wieku od 12 do 25 lat. Zmuszając je do zmiany wyznania i zawarcia małżeństwa.

Módlmy się – Dziękujmy Bogu

Dziękujmy Bogu za pozytywne działanie sądu, które doprowadziło do zabrania Arzoo od porywacza. Módlmy się o ochronę dla niej, podczas pobytu w schronisku oraz o możliwości zobaczenia się z rodzicami. Módlmy się, by Bóg zapewnił sprawiedliwość, ratując dziewczynkę z bezprawnego związku małżeńskiego. By Arzoo doświadczała dodającej otuchy miłości Pana i Jego pokoju wraz z potrzebnym uzdrowieniem skutków traumatycznego zajścia.

Pamiętajmy o wielu innych, młodych chrześcijankach z Pakistanu, które padły ofiarą podobnej przemocy. W czasie, gdy orędujemy prawnie i duchowo za zmagającymi się z niesprawiedliwością. Niech nasz Niebieski Ojciec ocala w tym podzielonym kraju zgubione dusze, niosąc im swoje przemieniające życie przesłanie o zbawieniu.

Źródła: Church in Chains, International Christian Concern, Pakistan Christian Post, Geo News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne:

Pakistan: Niepewna sytuacja porwanej i zmuszonej do przejścia na islam 13 letniej chrześcijanki