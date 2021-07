Pakistan: Chrześcijanin zamordowany za obronę swojej siostry

23 maja we wsi Tariqabad w Pendżabie został uprowadzony i zamordowany, Arif Masih, chrześcijanin, który stanął w obronie honoru swojej siostry.

Wcześniej w tym samym tygodniu dwóch młodych mężczyzn, Muhammad Tariq i Muhammad Majid, śledziło w drodze z miejscowego sklepu siostrę Arifa, Rehanę Bibi. Mężczyźni włamali się do jej domu, zaciągnęli na ulicę i rozebrali do naga. Arif skonfrontował się z nimi i złożył skargę na policji.

Nie przeżył obrażeń

Oskarżeni zaczęli mu grozić, by wycofał skargę. Trzy dni później poszli do jego domu, porwali, pobili, a później porzucili na ulicy. Arifa zabrano do szpitala, ale nie przeżył obrażeń.

Policja zebrała oświadczenia od podejrzanych i początkowo zarejestrowała śmierć Arifa jako samobójstwo. Dopiero po demonstracji 300 chrześcijan władze zmieniły przyczynę śmierci na morderstwo. Mimo tego, obaj mężczyźni oskarżeni o zamordowanie Arifa zostali wypuszczeni za kaucją.

Wielu miejscowych chrześcijan obawia się, że z powodu ogólnego nastawienia w kraju przeciwko chrześcijanom, sprawcy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Human Rights Commission of Pakistan stwierdziło: „Bezbronne grupy, takie jak ubodzy, kobiety, chorzy psychicznie oraz ludzie należący do mniejszości religijnych, rasowych i etnicznych, dysponują mniejszymi zasobami i mniejszą pomocą ze strony innych. W Pakistanie, przynależność do jednej lub więcej z tych marginalizowanych grup naraża na większe ryzyko uprzedzeń policji, niesłusznego aresztowania i skazania, spędzenia życia w więzieniu, czy nawet kary śmierci”.

Pamiętajmy

Pamiętajmy w modlitwie o Rehanie i reszcie rodziny, która opłakuje stratę swojego bliskiego. Módlmy się, by pośród tak ostrych prześladowań, pakistańscy wierzący mieli potrzebną mądrość i odwagę, by dzielić się przesłaniem o Jezusie z duchowo poszukującymi, a na przemoc odpowiadali Jego pełną współczucia miłością. Niech sprawcy śmierci Arifa i hańbiącego potraktowania jego siostry uznają swoje złe czyny i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Módlmy się o zmianę kulturowego i politycznego klimatu w Pakistanie, by wszyscy obywatele tego kraju byli traktowani na równi i sprawiedliwie.

Źródło: International Christian Concern, Christian Post, AsiaNews, ANI News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Inne: Pakistan: Zwolniony, nastoletni chrześcijanin otrzymuje śmiertelne groźby