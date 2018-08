Pakistan: chrześcijanie zaniepokojeni po wyborach

26 lipca zwycięzcą wyborów i przyszłym prezydentem Pakistanu został były gwiazdor krykieta Imran Khan. Tysiące chrześcijan w całym kraju modliło się o wybory, poparte modlitwami na całym świecie. Kilka godzin po ogłoszeniu, Khan oświadczył w przemówieniu do narodu, że jego preferowaną formą rządu jest „państwo islamskie założone przez proroka Mahometa w Medinie”.

Za pośrednictwem swoich partnerów, Open Doors pytały chrześcijan na miejscu o ich odczucia związane z wyborami oraz o ocenę wyników wyborów.

Gorąca atmosfera wszędzie

Pracownicy organizacji chrześcijańskich od tygodni byli w drodze, aby zachęcać chrześcijan w kraju do modlitwy oraz pomóc im dowiedzieć się jak najwięcej o kandydatach. Jeden z nich poinformował: „Atmosfera ostatnich tygodni… była pełna niepewności i wołania o krew ‘wroga’. To, kim jest wróg, zależy od kontekstu jednostki, jej wychowania, poglądów politycznych i religijnych. Powietrze wypełniła retoryka nienawiści”. Chrześcijanie otrzymywali wiadomości takie jak ta: „Oszukujecie ludzi swoimi fałszywymi chrześcijańskimi naukami. Nie będziemy was tolerować. Załatwimy was!”

Dzieci modlą się i zadają trudne pytania

Wybór i perspektywy na przyszłość dla chrześcijan są od tygodni ważnym tematem chrześcijańskich spotkań dla dzieci. Jeden ze współpracowników wyjaśnia: „Mieliśmy nawet spotkanie modlitewne z dziećmi, gdzie uczyliśmy je kochać swój kraj i modlić się o pokój. Rozmawialiśmy również o trudnych pytaniach, takich jak: ‘Jeśli modlimy się a mimo tego 140 osób umiera w wybuchu bomby, to dlaczego nadal się modlimy? Terroryści zawsze będą terrorystami, czyż nie? Zawsze nas będą nienawidzić, prawda? Czy to prawda, że musimy opuścić Pakistan żeby żyć?’”

Perspektywa rozczarowuje

Imran Khan wielokrotnie był powiązany z talibami i wyraził poparcie dla słynnej ustawy o bluźnierstwie, która doprowadziła m.in. do skazania na śmierć Asii Bibi. Chrześcijański przywódca analizuje: „Zawsze były trudności. Ale podczas gdy rządy w przeszłości trzymały mułłów w białych rękawiczkach, to obecny sięga do nich obiema rękami”. Dyrektor partnerskiej służby Open Doors podsumowuje: „Teraz jest u władzy człowiek, który jest głęboko zakorzeniony w ekstremizmie, który od dziesięcioleci nęka chrześcijan. A jednak Bóg na to pozwolił. Tylko w ten sposób Kościół może iść naprzód”.

Hanna*, moderatorka spotkania modlitewnego, dodaje: „Dziękujemy Bogu za tych wszystkich, którzy nas z miłością wspierali i umożliwili nam, poprzez Open Doors, szerzenie nadziei w całym kraju, szczególnie tam, gdzie rozpacz i pozbawienie praw są najsilniejsze. On da nam nasz chleb powszedni, przebaczy nam i pomoże nam przebaczyć innym, jak zawsze”.

*Imię zmienione

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Pakistanie:

Módlmy się, aby chrześcijanie nie byli zniechęceni, ale pozostali silni w wierze pomimo wszelkich rozczarowań.

Módlmy się, aby wpływ sił antychrześcijańskich na władców został ograniczony, a Bóg dotykał ich serc.

Módlmy się za wszystkie chrześcijańskie posługi w kraju, aby nadal można było budować Jego królestwo w Pakistanie z odwagą i pod Bożym kierownictwem.

za Open Doors Polska