Ostrzeżenie przed szybko rosnącym antysemityzmem

Żydowska organizacja mesjańska wzywa chrześcijan, by obecnym okresie świątecznym wyszli przed szereg i okazali miłość swoim żydowskim bliźnim.

Jonathan Bernis, prezydent i dyrektor naczelny Jewish Voice Ministries International, w rozmowie z CBN News opowiedział o kampanii Love Your Jewish Neighbor (Kochaj swojego żydowskiego bliźniego), rozpoczętej przez jego misję z powodu obserwowanego na całym świecie, szybkiego wzrostu antysemityzmu.

„Jesteśmy bardzo, bardzo zaalarmowani” – powiedział. „Osobiście jestem bardzo zaalarmowany wzrostem antysemityzmu. Według danych Anti-Defamation League, poziom antysemityzmu przed 7 października był najwyższy od czasu drugiej wojny światowej”.

„Od 7 października, antysemityzm wzrósł o kolejne 300 procent” – mówił dalej Bernis.

Żydowski lider mesjański powiedział, że obecnie na świecie obserwujemy najwyższy poziom antysemityzmu od czasu tzw. Nocy Kryształowej (Kristallnacht), wydarzenia, do którego doszło w Niemczech w dniach 9-10 listopada 1938 roku, gdy Naziści dewastowali i podpalali żydowskie szkoły, domy, synagogi i inne miejsca, zabijając prawie 100 osób.

Bernis obawia się, że dzisiaj wracamy do podobnego miejsca w historii, szczególne w następstwie potwornego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i wydarzeń, które nastąpiły po nim. Zdaniem Bernisa, przyczyny są dwojakie.

„Mamy do czynienia z intensywną propagandą palestyńską, propagandą na rzecz Hamasu, propagandą na rzecz Hezbollahu, która faktycznie płynie z Iranu, ukazując Izrael jako sprawcę wszelkiego zła przeciwko Palestyńczykom” – powiedział. Zwrócił też uwagę, że te treści sugerują, jakby Izrael był agresorem. „Z wielkim powodzeniem udało im się rozszerzyć tę propagandę w kampusach uniwersyteckich na całym świecie, w tym na całym obszarze Stanów Zjednoczonych” – dodał. „Faktycznie przeniknęła już ona do kultury”.

Zdaniem Bernisa, wywołało to tragiczny skutek szczególnie wśród młodych Amerykanów, z których pewna grupa zaczęła nawet współczuć Hamasowi i Hezbollahowi.

Bernis mówi, że druga przyczyna skupia się na bitwie duchowej, która toczy się w historii ludzkości, i w której naród żydowski jest wielokrotnie atakowany i krzywdzony.

„My jako chrześcijanie wiemy, co mówi Pismo: ‘Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich’ (List do Efezjan 6:12, UBG)” – powiedział. „Dlatego to problem o wymiarze duchowym. Walczymy przeciwko szatańskim wysiłkom zniszczenia narodu żydowskiego, jakie obserwujemy od ponad 3 500 lat”.

Mając to wszystko na uwadze, Bernis ma nadzieję, że kampania „Kochaj swojego żydowskiego bliźniego” zainspiruje chrześcijan do stanięcia w obronie Żydów. Odniósł się do osób takich jak niemiecki pastor Dietrich Bonhoeffer i holenderska zegarmistrz Corrie Ten Boom, którzy w czasie Holokaustu pomagali Żydom, ryzykując swoim życiem i dobrostanem.

Bonhoeffer ostatecznie zginął, a Ten Boom, która przetrwała pobyt w obozach koncentracyjnych, straciła siostrę i ojca.

„Potrzebujemy sprawiedliwych pogan” – powiedział Bernis. „Potrzebujemy chrześcijan, którzy będą stać w obronie Żydów i głośno sprzeciwiać się antysemityzmowi, którzy będą prawdziwie kochać swojego żydowskiego bliźniego, nie tylko słowem, ale i czynem”.

Bernis zachęca do wejścia na stronę LoveYourJewishNeighbor.com, by się dowiedzieć, jak można wesprzeć Żydów i jak się modlić, a także zdobyć pomocne informacje. Na stornie można też obejrzeć materiał promocyjny, pokazujący „Żydów i chrześcijan kochających się wzajemnie i wspólnie łamiących się chlebem”.

„Prosimy, by właśnie tak postępowano” – powiedział Bernis. „Obejrzycie materiał i naśladujcie wobec swoich żydowskich bliźnich to, co na nim widzicie. Kochajcie ich”.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN News