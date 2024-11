Okulista z Harvardu widzi wyraźnie Boga

Ming Wang wyemigrował z Chin do Stanów Zjednoczonych w czasie Rewolucji Kulturowej, mając w kieszeni tylko 50 dolarów i zostając znanym na świecie, wykwalifikowanym chirurgiem oka. Wyznawał ateistyczną ideologię społeczności naukowej, aż Bóg zaczął przyciągać jego serce.

„Uświadomiłem sobie, że to po prostu niemożliwe, by ateistyczny światopogląd mógł wytrzymać: W jaki sposób w ciągu krótkich dziewięciu miesięcy ludzkiej ciąży wszystkie te biliony i tryliony komórek mogą się ze sobą połączyć, by uformować funkcjonujące oko?” – mówi Wang w materiale filmowym Seana McDowella. „Tak wiele czynników może zawieść, że większość z nas powinno urodzić się niewidomymi, jednak w większości rodzimy się jako widzący”.

Wang pochodzi ze zubożałej, chińskiej rodziny żyjącej w czasie Rewolucji Kulturowej. By pójść w życiu do przodu, musiał robić wiele rzeczy.

W latach 60. ubiegłego wieku nauczył się tańczyć i grać na chińskich skrzypcach erhu, by uniknąć wysłania do obozów pracy, gdzie wielu młodych Chińczyków harowało w biedzie. Ten surowy los spotkał 20 milionów młodych ludzi.

Gdy groziło mu wysłanie do obozu, jego rodzice przeszmuglowali go do szkoły medycznej, w której byli nauczycielami. Wang zaczął nielegalnie studiować medycynę, bez żadnej nadziei na zostanie licencjonowanym lekarzem.

„Dlaczego mam się uczyć?” – pytał swojego ojca. Nie widział w tym sensu, skoro po niezliczonych godzinach nauki miał nigdy nie mieć dyplomu ani pracy. „Wiedza zawsze się przyda” – mówił mu ojciec. Rodzice praktycznie przekupywali profesorów medycyny, by pozwalano mu nielegalnie przechodzić z klasy do klasy.

W 1976 roku Rewolucja Kulturowa dobiegła końca, odciskając na ówczesnym pokoleniu nieusuwalne piętno.

Wang miał wrócić do dziewiątej klasy, ale rodzice przesunęli go od razu do dwunastej. Powiedziano mu, że ma 1 procent szansy dostania się do szkoły wyższej. Wang korzystał ze starych testów egzaminacyjnych, ucząc się 10-15 godzin dziennie, aż osiągnął to, co niemożliwe. W końcu wyjechał do Ameryki z pięćdziesięcioma dolarami w kieszeni.

„Byłem pod wpływem pewnej młodej kobiety, która była oddaną chrześcijanką i również studiowała na okulistyce” – wspomina. „To ona przyprowadziła mnie do grupy lekarzy, którzy byli chrześcijanami”.

W odpowiedzi na przesłanie Ewangelii, Wang oddał się Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi i Panu, i narodził się na nowo.

Wang skończył studia na Harvardzie i MIT z dyplomem doktora nauk medycznych i obecnie jest światowej sławy chirurgiem oka specjalizującym się w leczeniu zaćmy i laserowej korekcie wady wzroku. Jest też filantropem i działaczem społecznym.

Autor: Owen Toomey

Źródło: GODREPORTS