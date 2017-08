„Jest to drugi tom swoistego komentarza Listu do Hebrajczyków, czyli Żydów mesjańskich. Rozmyślania przedstawione są nieco na podobieństwo żydowskiego peszeru. Metoda peszeru polega na przytoczeniu bądź wyraźnym przywołaniu niewielkiego tekstu biblijnego, a następnie na przystosowaniu go do współczesnych komentatorowi faktów z aktualnej rzeczywistości, po czym następuje zastosowanie do osoby, wydarzeń, zjawisk bądź tematu teologicznego”.

– autor

„Autor pomaga ujrzeć i zrozumieć Króla i Jego Królestwo. Dziwnego Króla, który dobrowolnie, na chwilę zszedł ze swojego tronu w Niebie, przyszedł na tę ziemię jako człowiek, żył i nauczał nas, ludzi. Umarł za nasz grzech. Ale potem zmartwychwstał. Żyje na wieki wieków. Wrócił na Swój tron, tam gdzie Jego odwieczne miejsce. (…) Robert Boryczka zachwyca szczerością i odwagą, dając nam wyobrażenie o Tym, który króluje, a rozmyślając nad „cieniami”, dotyka „rzeczywistości”. A rzeczywistością jest Jezus Chrystus (Kol 2,17)”.

– Andrzej Sczyrba, Dyrektor Misji Szalom

O autorze:

Robert Boryczka od 1983 roku jest świadomie wierzącym chrześcijaninem. Ma żonę Elżbietę i trójkę dzieci: Patrycję, Sebastiana i Borysa. Jest pracownikiem misji Ruch Chrześcijański Mt28.

Wraz z polskim zespołem przez 7 lat był misjonarzem w Rosji. Napisał o tym okresie książkę „Uśmiech Boga”. W 2015 roku wydał drugą książkę „Umysł a/i Bóg”, tym razem apologetyczną. Jest dziekanem Szkoły Misyjnej przygotowującej do służby przyszłych misjonarzy. Wykłada też w Krakowskim Seminarium Biblijnym.

Dane książki

Autor: Robert Boryczka

Rodzaj okładki: Miękka

Format: 150×225 mm

Ilość stron: 236

Data wydania: 2017

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Compassion”

Spis treści

WPROWADZENIE 9

WSTĘP AUTORA 11

1. Od cieni i obrazów ku rzeczywistości /Hbr 1,1–3/ 13

2. WPROWADZENIE KRÓLA – Syn Boży /Hbr 1,4–2,4/ 25

3. ARCHEGOS – „przewodnik zbawienia” /Hbr 2,5–3,6/ 45

4. NIEBIESKI SZABAT /Hbr 3,7–4,13/ 61

5. Konsekracja kapłana

– „udoskonalony przez cierpienie” /Hbr 4,14–5,10/ 83

6. KONIECZNOŚĆ ROZWOJU /Hbr 5,11–6,20/ 97

7. KRÓL SALEMU – „Na podobieństwo Melchizedeka” /Hbr 7,1–28/ 111

8. NIEBIAŃSKIE „JOM KIPPUR” (Dzień Pojednania) /Hbr 8,1–6; 9,1–28/ 123

9. „BERITH HADASZA” (Nowe Przymierze) – wyryte w sercach /Hbr 8,7–13; 9,15–28; 10,1–18/ 145

10. ŻYCIE Z WIARY – sposobem pielgrzymowania /Hbr 10,38–12,2/ 161

11. KONIECZNOŚĆ UŚWIĘCENIA – dziecięctwo Boże /Hbr 10,16–39; 12,1–17/ 187

12. NIEWZRUSZONE KRÓLESTWO /Hbr 12,18–13,25/ 213

POSŁOWIE 235