Norwegia: Polski lekarz zwolniony za swoje przekonania

Sąd w Norwegii orzekł, że polska lekarka ma prawo odmówić procedur, które naruszałoby jej sumienie. Sprawa toczyła się od grudnia 2015 roku kiedy to klinika w Sauherad zwolniła dr Katarzynę Jachimowicz za odmowę włożenia wkładek domacicznych pacjentkom. Uzasadniła to, że taka wkładka może wywołać poronienie.

Według Jachimowicz, klinika dobrze wiedziała o jej postawie pro-life, kiedy zatrudniła ją w 2010 roku.

LifeSiteNews donosi, że na spotkaniu ze swoimi szefami, Jachimowicz wyjaśniła: „Życie zaczyna się od poczęcia i nie chcę brać udziału w jego niszczeniu”.

„Wszyscy obecni zgodzili się na moje warunki, ale nie prosiłem o pisemne potwierdzenie, wiedząc, że ustna umowa jest ważna,” powiedziała Jachimowicz LifeSiteNews.

Jachimowicz – który ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia i płynnie posługuje się językiem polskim, rosyjskim i norweskim – była pierwszym lekarzem w Norwegii, który został zwolniony za korzystanie z prawa do wolności sumienia.

Robert Clarke, dyrektor European Advocacy for ADF International zapewnia,

że Dr Jachimowicz okazała się rzetelnym, profesjonalnym lekarzem dla wielu pacjentów, którzy byli pod jej opieką.

Ostatecznie jej wytrwałość opłaciła się bo Sąd Najwyższy Norwegii uznał jej rację. Co prawnik Jachimowicz, Håkon Bleken, nazywa „krokiem we właściwym kierunku”.

„Dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego stanowi ważny krok we właściwym kierunku, nie tylko dla lekarzy, ale także dla ludzi wierzących we wszystkich zawodach”. Dodał jeszcze: „Orzeczenie chroni jedno z najbardziej fundamentalnych praw, prawo do działania zgodnie ze swoimi przekonaniami”.